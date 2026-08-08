Cын пропавшей почти год назад Ирины Усольцевой заявил, что верит в побег семьи

08 августа 2026, 03:33

РИА Новости: Сын бесследно пропавшей Ирины Усольцевой Даниил верит в побег семьи

Фото: iStock/daniilphotos

Сын пропавшей почти год назад вместе с мужем и дочерью в красноярской тайге Ирины Усольцевой, Даниил Баталов, заявил, что с течением времени стал склоняться к версии о побеге родных. Его слова передает РИА Новости.





Баталов изначально был убежден: близкие заблудились в лесу и ждут помощи. Однако теперь он предпочитает верить в то, что семья намеренно сбежала, скрывшись в неизвестном направлении.



