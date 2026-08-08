Cын пропавшей почти год назад Ирины Усольцевой заявил, что верит в побег семьи
РИА Новости: Сын бесследно пропавшей Ирины Усольцевой Даниил верит в побег семьи
Сын пропавшей почти год назад вместе с мужем и дочерью в красноярской тайге Ирины Усольцевой, Даниил Баталов, заявил, что с течением времени стал склоняться к версии о побеге родных. Его слова передает РИА Новости.
Баталов изначально был убежден: близкие заблудились в лесу и ждут помощи. Однако теперь он предпочитает верить в то, что семья намеренно сбежала, скрывшись в неизвестном направлении.
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Напомним, что Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь ушли в поход к горе Буратинка 28 сентября 2025 года и не вернулись. С ними была собака породы корги. Единственной находкой стал их автомобиль, оставленный около посёлка Кутурчин – в машине лежали паспорта и около 300 тысяч рублей.
Поиски Усольцевых возобновлялись несколько раз, последний крупный этап прошёл в июне 2026 года: тогда обнаружили часть скандинавской палки, но экспертиза установила, что она не принадлежит пропавшим. Следователи считают основной версией несчастный случай, однако в Интернете из-за полного отсутствия улик обсуждались и другие гипотезы – от нападения диких животных до побега за границу.
По словам Баталова, новой информации о сроках начала очередных поисков пока нет. Он подтвердил, что за всё время спасательных операций ни одного следа пребывания его родных в лесу найти не удалось.