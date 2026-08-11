Участвовавший в поисках Усольцевых спасатель исключил одну версию их исчезновения

11 августа 2026, 10:28

Экс-спасатель Раилко: поиски семьи Усольцевых исключают версию несчастного случая

Фото: iStock/Diy13

Масштабные и длительные, но безуспешные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге Красноярского края, исключают версию несчастного случая. Об этом заявил экс-спасатель Юрий Раилко, который присоединился к операции осенью прошлого года.





По его словам, которые приводит ТАСС, при таком объеме проведенных поисковых мероприятий, тела пропавших были бы найдены. Раз этого не произошло, значит, возможны и другие сценарии происшествия — например, гибель семьи от рук браконьеров и ее побег из страны.



Что касается последнего, эксперт допускает, что Усольцевы могли покинуть территорию России на малом вертолете. Он уточнил, что такое воздушное судно способно сесть даже на лесной опушке, а дозаправку можно организовать в пути.

«Скорость геликоптера — 200 км/ч, до границы 500 км, чуть более чем за два часа могли бы улететь», — добавил собеседник агентства.