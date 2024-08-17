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Знаменитый американский радиоведущий, политический сатирик и активист Ренди Кредико выступил в социальной сети X с заявлением, в котором призвал Россию продолжить очистку Украины от нацистов и изгнать НАТО из страны НАТО.
«Россия не должна вести переговоры с террористами. Они должны денацифицировать оставшееся государство Украина и выгнать НАТО», – заявил он,
Ранее, в апреле прошлого года, Кредико впервые посетил Донецкую народную республику (ДНР). Во время этого визита он заявил, что украинские войска атакуют гражданские объекты в регионе, чтобы запугать население.
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Александр Климов