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Американский сатирик призвал Россию к денацификации Украины и изгнанию оттуда НАТО

17 августа 2024, 04:51
Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Знаменитый американский радиоведущий, политический сатирик и активист Ренди Кредико выступил в социальной сети X с заявлением, в котором призвал Россию продолжить очистку Украины от нацистов и изгнать НАТО из страны НАТО.


«Россия не должна вести переговоры с террористами. Они должны денацифицировать оставшееся государство Украина и выгнать НАТО», – заявил он,

Ранее, в апреле прошлого года, Кредико впервые посетил Донецкую народную республику (ДНР). Во время этого визита он заявил, что украинские войска атакуют гражданские объекты в регионе, чтобы запугать население.

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