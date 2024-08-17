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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive рассказал о ситуации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Джонсон заявил, что ситуация для Украины стремительно ухудшается, и подчеркнул, что российские войска выигрывают бои. Он подчеркнул, что высказал это мнение не потому, что якобы является агентом президента России Владимира Путина.
Бывший аналитик добавил, что ВСУ постепенно теряют контроль над ключевыми районами Донбасса, в которых сосредоточены железнодорожные узлы и базы снабжения. Джонсон заключил, что крах украинской армии неизбежен.
Ранее эксперт связал масштабные потери ВСУ с достижением предела когда мы наблюдаем предела военной мощи Запада и упадком влияния НАТО.
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«Я просто смотрю на карту боевых действий и понимаю, что у украинцев нет логистики и инфраструктуры, которая позволила бы им поддерживать войска», – подчеркнул он.
Бывший аналитик добавил, что ВСУ постепенно теряют контроль над ключевыми районами Донбасса, в которых сосредоточены железнодорожные узлы и базы снабжения. Джонсон заключил, что крах украинской армии неизбежен.
Ранее эксперт связал масштабные потери ВСУ с достижением предела когда мы наблюдаем предела военной мощи Запада и упадком влияния НАТО.
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Александр Климов