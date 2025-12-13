Американский ученый Брумфилд рассказал, как Россия помогла ему осознать себя

13 декабря 2025, 08:25

Ученый Брумфилд рассказал, что Россия помогла ему осознать себя

Фото: iStock/rarrarorro

Американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд рассказал, как Россия помогла ему осознать себя. Об этом сообщает РИА Новости.