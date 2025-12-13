Американский ученый Брумфилд рассказал, как Россия помогла ему осознать себя
Американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд рассказал, как Россия помогла ему осознать себя. Об этом сообщает РИА Новости.
Профессор отметил, что российская культура помогла ему осознать свою идентичность. Он подчеркнул, что этот дар он возвращает миру.
В посольстве Брумфилд рассказал о своей первой книге «Золото в лазури». Её издание в США было затруднительным и стало возможным только благодаря его служебному положению. Впоследствии книги ученого об истории русской архитектуры стали бестселлерами и вошли в подборки ведущих изданий.
В России Брумфилд был удостоен ордена Дружбы и премии имени Дмитрия Лихачёва. Президент РФ Владимир Путин, признавая его выдающиеся достижения в области просвещения, предоставил эксперту российское гражданство.
