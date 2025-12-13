В ОП рассказали о штрафах за гирлянды на фасадах домов
Россияне могут нарваться на штрафы за неправильное размещение новогодних гирлянд на фасадах домов. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Размер штрафа может достигать 15 тысяч рублей. Как пояснил эксперт, наказание предусмотрено статьей 20.4 КоАП РФ (часть 1) за несоблюдение требований пожарной безопасности. Минимальный размер штрафа составляет пять тысяч рублей.
Машаров подчеркнул, что законодательство не запрещает украшать окна или фасады здания гирляндами. Однако, если для их установки необходимо сверлить стены, монтировать кронштейны или вносить другие изменения в конструкцию здания, такие работы следует предварительно согласовать с управляющей компанией или ТСЖ. Он также рекомендует получать письменное разрешение, чтобы избежать возможных проблем в случае жалоб со стороны соседей.
