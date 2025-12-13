В ОП рассказали о штрафах за гирлянды на фасадах домов

13 декабря 2025, 07:30

Член ОП Машаров: за гирлянду на фасаде дома может грозить штраф в 15 тыс. рублей

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Россияне могут нарваться на штрафы за неправильное размещение новогодних гирлянд на фасадах домов. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.