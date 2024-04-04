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Бывший американский военный с позывным Вил заключил контракт с Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что американец заключил контракт в Центре патриотов России в Ханты-Мансийске.
Он отправился на СВО добровольцем и вместе с российскими военными сражался под Авдеевкой. Также он боролся с уклонистами в составе интернациональной бригады «Пятнашка».
Военный заявляет, что ему есть с чем сравнить боевые действия. Во время службы в армии США он побывал в Афганистане и помнит, как американцы спасались бегством.
Вил настаивает на необходимости поддержки России и восхищается героизмом российских военных. После взятия Авдеевки он водрузил флаг США рядом с российским в знак солидарности.
По его словам, это флаг должен помочь его соотечественникам разобраться в ситуации, которая развернулась между Россией и Украиной, найти независимые источники информации, провести собственное расследование и в итоге стать союзником России.
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Он отправился на СВО добровольцем и вместе с российскими военными сражался под Авдеевкой. Также он боролся с уклонистами в составе интернациональной бригады «Пятнашка».
Вил настаивает на необходимости поддержки России и восхищается героизмом российских военных. После взятия Авдеевки он водрузил флаг США рядом с российским в знак солидарности.
По его словам, это флаг должен помочь его соотечественникам разобраться в ситуации, которая развернулась между Россией и Украиной, найти независимые источники информации, провести собственное расследование и в итоге стать союзником России.
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Анастасия Чинкова