«Против своих»: Сивков назвал условие, при котором пленные ВСУ получат гражданство РФ

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Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что некоторые украинские военнопленные просят российское гражданство. Он привел в пример бывшего бойца ВСУ, который добровольно сдался в плен и перешёл на сторону ВС РФ, после чего обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.
О том, существует ли вероятность того, что бывшие военные Украины после получения гражданства будут устраивать провокации на территории РФ, и как к их переходу на сторону ВС РФ относятся в Киеве, в беседе с «Радио 1» рассказал заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
По его мнению, для совершения диверсий на территории России, бывшим бойцам ВСУ не нужно гражданство. Он также отметил, что гражданство РФ – это честь, и право получить его нужно заслужить.
Он пояснил, что это касается не только украинских военнопленных, но и всех иностранцев, которые приезжают в Россию и претендуют на гражданство.
Он также напомнил о существовании батальона имени Богдана Хмельницкого, в котором несут службу, в том числе, бывшие солдаты ВСУ.
На вопрос о том, какие действия может предпринять Киев в отношении тех, кто перешел на сторону ВС РФ и получил российское гражданство, Сивков ответил, что Украина, возможно, будет пытаться как-то отслеживать, таких людей, чтобы публично устрашить.
Однако он напомнил о боевиках «Азова»*, которые сдались в плен и были помещены в лагере. Именно по нему ВСУ нанесли удар, чтобы устрашить других и люди перестали сдаваться в плен.
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По его мнению, для совершения диверсий на территории России, бывшим бойцам ВСУ не нужно гражданство. Он также отметил, что гражданство РФ – это честь, и право получить его нужно заслужить.
«Например, участием в боевых действий в составе российских войск в зоне СВО или ударным трудом на стройках. Поэтому просто так раздавать российское гражданство, не думаю, что есть основание», – заявил эксперт.
Он пояснил, что это касается не только украинских военнопленных, но и всех иностранцев, которые приезжают в Россию и претендуют на гражданство.
«Я твердо убежден, что полноценные права, например право на хранение, ношение оружия разных видов, граждане должны получать после 25 лет жизни в нашем обществе, после получения гражданства. Участие на протяжении длительного времени в военных действиях на стороне ВС РФ в зоне СВО также будет свидетельствовать о том, что человек не шпион, в противном случае, он не воевал бы против своих», – заявил Сивков.
Он также напомнил о существовании батальона имени Богдана Хмельницкого, в котором несут службу, в том числе, бывшие солдаты ВСУ.
«Такие люди, кто выполняет свой долг перед Россией, в составе этого подразделения, они могут основания стать гражданином России», – уверен эксперт.
На вопрос о том, какие действия может предпринять Киев в отношении тех, кто перешел на сторону ВС РФ и получил российское гражданство, Сивков ответил, что Украина, возможно, будет пытаться как-то отслеживать, таких людей, чтобы публично устрашить.
«Но тех, кто получил российское гражданство или будут воевать на стороне России, будем защищать», – подчеркнул собеседник «Радио 1».
Однако он напомнил о боевиках «Азова»*, которые сдались в плен и были помещены в лагере. Именно по нему ВСУ нанесли удар, чтобы устрашить других и люди перестали сдаваться в плен.
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Анастасия Хохлова