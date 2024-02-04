Американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию

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Американский журналист Такер Карлсон впервые посетил Россию. «Известия» сообщают, что его заметили в Московском Большом театре.
Фотографии журналиста в театре были опубликованы очевидцами 3 февраля в социальных сетях.
Карлсон посетил балет «Спартак» в Большом театре, хотя причина его визита в Россию в настоящий момент остается неизвестной.
Ранее, 24 сентября, Такер Карлсон обвинил правительство США в срыве интервью, которое он планировал взять у президента России Владимира Путина. По словам Карлсона, власти США десятилетиями предпринимали агрессивные попытки контролировать информацию, предоставляемую в американских СМИ. Он сообщил, что попытался взять интервью у российского лидера, но был остановлен американским правительством.
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Карлсон посетил балет «Спартак» в Большом театре, хотя причина его визита в Россию в настоящий момент остается неизвестной.
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Артем Кузьмин