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Соединённые Штаты Америки, финансируя Украину, сотрут её с лица земли, с таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон в своей программе Tucker Carlson Uncensored.
«Соединенные Штаты из американских налогоплательщиков, вероятно, выкачают в общей сложности полтриллиона долларов. Так что справедливо спросить: а что они получат взамен? Ну, целое поколение мертвых украинцев. Полностью стертую с лица земли Украину», — прокомментировал ситуацию Карлсон.
К тому же, по мнению журналиста, крайне сильно пострадают и сами Соединённые Штаты, которые стали гораздо беднее и слабее уже сейчас.
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