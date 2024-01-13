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Американский блогер Лира умер в украинской тюрьме

РИА Новости: Госдеп США подтвердил гибель блогера Гонсало Лиры в тюрьме Украины
13 января 2024, 01:17
Фото: iStock/Liudmila_Chernetska

Фото: iStock/Liudmila_Chernetska

Госдепартамент США подтвердил информацию о смерти в украинской тюрьме журналиста и блогера Гонсало Лиры, у которого имелись гражданства Соединённых Штатов и Чили. Об этом 13 января пишет РИА Новости.
«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье в связи с понесенной ею утратой <...> Мы готовы оказать все надлежащее консульское содействие. Из уважения к семье [покойного] в это тяжелое время мы не будем давать дальнейшие комментарии», — добавили в американском внешнеполитическом ведомстве (цитата по ТАСС).

О смерти Гонсало Лиры со ссылкой на его отца впервые написал в соцсети X известный американский журналист Такер Карлсон. Он также отметил, что администрация Байдена «явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали».

Незадолго до кончины 55-летний Лира жаловался родителям на плохое самочувствие, отмечая, что еще в середине октября у него появились симптомы пневмонии, однако руководство тюрьмы признало это лишь 22 декабря.

Ранее американский предприниматель Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснений по поводу ареста американца Гонсало Лиры. Бизнесмен даже упрекнул украинского президента в том, что он арестовал гражданина США на фоне многомиллиардного финансирования ВСУ от американского правительства.

В СБУ сообщали, что в мае этого года был задержан блогер с гражданствами США и Чили. Он постоянно опубликовывал видео, в которых поддерживал Россию и оправдывал проведение спецоперации на Украине.

В отношении Лиры было выдвинуто обвинение по статье об оправдании и признании правомерной вооружённой агрессии России против Украины. После этого постановлением суда его отправили под стражу с возможностью внесения залога. После того, как за блогера внесли залог, его отпустили под домашний арест.

После этого гражданин США предпринял попытку побега. Тогда его отправили в Харьковский СИЗО, где он в итоге и скончался.

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Подмосковные следователи начали проверку после обнаружения двух тел на бывшей даче Сталина
12 января 2024, 22:48

Фото: пресс-служба ГК СКР РФ по МО

Следственные органы начали проверку после обнаружения двух тел на бывшей даче Сталина в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«В бытовке на территории городского округа Мытищи были найдены тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. По факту случившегося следственный отделом по городу ГСУ СК России по Подмосковью организовал доследственную проверка», – рассказали ТАСС в главке.
Место страшной находки осматривают следователи и криминалисты. Назначены медицинские и судебные экспертизы, которые помогут установить причину смерти погибших.

Ранее в правоохранительных органах информировали, что один из мужчин работал охранником.

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В Уфе найденная под окнами изувеченная девушка умерла в больнице
В Уфе 25-летняя девушка упала с большой высоты и скончалась в больнице
12 января 2024, 22:44

Фото: istock /KatarzynaBialasiewicz

Поздно вечером 11 января Демском районе Уфы скончалась 25-летняя девушка. Об этом сообщает «КП-Уфа», ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения Башкирии.

Девушку нашли с тяжелыми увечьями под окнами жилого дома по улице Дагестанская. Известно, что до инцидента она находилась в квартире на шестом этаже. Девушка получила травмы, характерные при падении с высоты.

Уфимку привезли в Демскую городскую больницу. Врачи обнаружили у нее травму головы, перелом грудной клетки и бедер. Медики попыталась реанимировать ее в приемном отделении, но из-за тяжелых травм сохранить ей жизнь не удалось.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье следователи начали проверку после обнаружения двух тел на бывшей даче Сталина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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11 человек пострадали, один погиб в ДТП с грузовиком в Нижегородской области
12 января 2024, 22:12

Фото: istock / conejota

В Нижегородской области в результате столкновения грузовика и автобуса пострадали десять человек., один погиб. Об этом информирует издание РИА Новости, ссылаясь на министерство здравоохранения региона.

«Всего пострадали 12 человек, из них 1 погиб. С места ДТП эвакуировали 11 пострадавших, из них 2 - в Кстовскую ЦРБ и 9 человек - в областную больницу имени Семашко. Один пострадавший тяжелый (кома)», — заявили в региональном ведомстве.
Скончался водитель грузового автомобиля. В ведомстве отметили, что все пострадавшие эвакуированы с места ДТП.

До этого стали известно, что 12 января в 18.41 на 3 километре Кстовской объездной дороги столкнулись грузовик и автобус ПАЗ, который переводит рабочих ООО «Каркас Монолит».

Ранее сообщалось, что Подмосковные спасатели извлекли водителя из искорёженной в ДТП машины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#водитель
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Дочь Льва Рубинштейна опровергла информацию о смерти поэта
12 января 2024, 20:46

Фото: istock / peterscode

Поэт Лев Рубинштейн, которого 4 дня назад сбила машина в Москве, жив. Новость о смерти поэта опровергла дочь Рубинштейна, сообщают Известия.

«Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить», — заявила она.
О кончине публициста сообщили журналистки Виктория Ивлева и Мария Слоним на своих страницах в Facebook*. Немного позже Слоним написала, что люди, ссылаясь на лечащих врачей, ее «поправили» и поэт жив. Сейчас он находится на аппарате жизнеобеспечения.

8 января Льва Рубинштейна сбила машина на нерегулируемом переходе в Москве. Поэт оказался в реанимации и перенес операцию.

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#машина
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Умер поэт Лев Рубинштейн, которого сбила машина в центре Москвы
12 января 2024, 20:36

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Поэт Лев Рубинштейн скончался в больнице спустя четыре дня после того, как был сбит машиной возле своего дома на 77 году жизни. Об это сообщает телеграм-канал Shot.

Рубинштейна сбили 8 января на улице Образцова, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу. Поэт получил сильные травмы сильный ушиб мозга, раздробленный таз, переломы ключицы, лонной кости, крестца, височной и скуловой костей, а также множество переломов рёбер. Мужчина был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, врачи давали неутешительный прогноз.

19 февраля Льву Рубинштейну должно было исполниться 77 лет.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», ему грозило до 2 лет ограничения свободы. Но, теперь дело, вероятнее всего будет переквалифицировано на более тяжкое, а срок наказания может вырасти до пяти.

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#смерть
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Подмосковные спасатели извлекли водителя из искорёженной в ДТП машины
12 января 2024, 20:33

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса помогли пострадавшему в ДТП, которое произошло на 52-м км автотрассы М-4 «Дон» в городском округе Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Как рассказали свидетели, из-за скользкого дорожного покрытия столкнулись легковушка и тягач. От удара автомобиль отбросило к отбойнику и развернуло поперёк дороги. 62-летний водитель получил множественные травмы и к моменту прибытия спасателей находился внутри, зажатый искорёженными конструкциями», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части-214 Дмитрий Лизнёв.
По его словам, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента пострадавшего извлекли из автомобиля и передали врачам медицины катастроф для госпитализации.

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#московская область
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На Кубани дети стали зрителями новогоднего шоу с эротическими сценами
Полиция проводит проверку новогоднего шоу с эротическими сценами в ДК на Кубани
12 января 2024, 20:19

Фото: iStock/MarioLisovski

Полицейские начали проверку после того как на сцене ДК на Кубани представили новогодний спектакль с эротическими сценами, зрителями которого стали дети. Об этом сообщили в управлении МВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что правоохранительные органы увидели на просторах интернета видеоролик театральной постановки новогоднего спектакля, в котором имитируются сцены эротического характера. При этом, в зале находилось большое количество детей.

Спектакль состоялся на сцене Дома культуры села Шабельское. Спектакль предназначался только для аудитории, достигшей возраста 18 лет. На фоне инцидента глава населённого пункта, артисты и организаторы представления уволились.

В настоящее время полиция проводит проверку для выяснения всех деталей произошедшего, а также того, как на взрослое представление попали несовершеннолетние.

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#проверка
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В Лосино-Петровском оперативно устранили утечку холодной воды
12 января 2024, 19:36

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Лосино-Петровском в кратчайшие сроки удалось устранить утечку в сетях холодного водоснабжения на Петровском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Утечка произошла на чугунном водоводе, из-за чего упало давление в котельных городского округа. Водоснабжение социально значимых объектов и основной части многоквартирных жилых домов специалисты восстановили в течение двух часов, благодаря чему удалось избежать массового отключения от водоснабжения. На время аварийно-восстановительных работ жителям организовали подвоз воды», – рассказали в министерстве.
Там уточнили, что работы осложнялись глубиной залегания водопровода, которая превышала 4 м, близостью силового кабеля, а также резким снижением температуры с 0 до -14°С. Повреждённый участок трубопровода демонтировали и заменили двухметровой стальной вставкой.

Работы выполнили сотрудники «Лосино-Петровского водоканала». Как отметили в подмосковном МинЖКХ, работа аварийно-восстановительной бригады была бы менее эффективной и оперативной без новой спецтехники, которая поступила в организацию в прошедшем году при финансовой поддержке правительства Московской области.

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#водоснабжение
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#московская область
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Рецидивист попытался задушить свою начальницу в российском морге
В Петербурге сотрудник ритуальных услуг пытался задушить свою начальницу в морге
12 января 2024, 19:32

Фото: istock / artolympic

​В Санкт-Петербурге 40-летний сотрудник ритуальных услуг пытался задушить свою руководительницу. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу Росгвардии города.

По информации ведомства, утром в пятницу, 12 января между мужчиной и его 37-летней начальницей развязался словесный конфликт. В ходе перепалки работник напал на женщину, схватил ее за шею и начал душить. Женщина практически сразу обратилась в травмпункт, где ей оказали необходимую помощь.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали нападавшего на месте инцидента и доставили в отдел полиции для разбирательства. Сообщается, что ранее мужчина был судим за умышленное причинение вреда здоровью, кражу и грабеж.

По данным «Фонтанки», происшествие случилось в здании морга на улице Вавиловых.

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