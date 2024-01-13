Американский блогер Лира умер в украинской тюрьме

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Госдепартамент США подтвердил информацию о смерти в украинской тюрьме журналиста и блогера Гонсало Лиры, у которого имелись гражданства Соединённых Штатов и Чили. Об этом 13 января пишет РИА Новости.
«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье в связи с понесенной ею утратой <...> Мы готовы оказать все надлежащее консульское содействие. Из уважения к семье [покойного] в это тяжелое время мы не будем давать дальнейшие комментарии», — добавили в американском внешнеполитическом ведомстве (цитата по ТАСС).О смерти Гонсало Лиры со ссылкой на его отца впервые написал в соцсети X известный американский журналист Такер Карлсон. Он также отметил, что администрация Байдена «явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали».
Ранее американский предприниматель Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснений по поводу ареста американца Гонсало Лиры. Бизнесмен даже упрекнул украинского президента в том, что он арестовал гражданина США на фоне многомиллиардного финансирования ВСУ от американского правительства.
В СБУ сообщали, что в мае этого года был задержан блогер с гражданствами США и Чили. Он постоянно опубликовывал видео, в которых поддерживал Россию и оправдывал проведение спецоперации на Украине.
В отношении Лиры было выдвинуто обвинение по статье об оправдании и признании правомерной вооружённой агрессии России против Украины. После этого постановлением суда его отправили под стражу с возможностью внесения залога. После того, как за блогера внесли залог, его отпустили под домашний арест.
После этого гражданин США предпринял попытку побега. Тогда его отправили в Харьковский СИЗО, где он в итоге и скончался.
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