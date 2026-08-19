Стало известно, как подорожание моторного масла скажется на его качестве

19 августа 2026, 21:09

Автоэксперт Хайцеэр: производители масел вряд ли снизят качество из-за роста цен

Фото: Istock/Bohdan Bevz

Вице-президент Союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что производители моторных масел вряд ли снизят качество сырья из-за роста цен и возможного дефицита, поскольку вкладывают большие средства в рекламу.





В беседе с «Абзацем» эксперт пояснил: каждая компания дорожит репутацией. Нарекания к качеству приведут к проблемам с двигателями у автовладельцев и негативным отзывам, что серьёзно ударит по бренду.

«Компании, торгующие сырьём, тратят на пиар серьёзные деньги. Чтобы погасить один отрицательный отзыв, нужны будут другие положительные. Конечно, я не могу исключить, что экономия возможна, но надеюсь, что до этого не дойдёт», — отметил Хайцеэр.