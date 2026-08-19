В Стрельне открылась выставка к 85-летию Таллинского прорыва

19 августа 2026, 23:03

Фото: «Петербургский дневник»/Владимир Демин

В Стрельне открыли выставку, посвященную 85-летию Таллинского прорыва Балтийского флота из Таллина в Кронштадт. Организовали мероприятие издание «Петербургский дневник» при поддержке городского отделения общественного движения «Бессмертный полк России»





Экспозиция знакомит посетителей с событиями августа 1941 года, рассказывает о судьбах участников перехода. Здесь представлены их фотографии, личные вещи, а также книги. Все эти предметы продолжают хранить память о трагическом и героическом эпизоде Великой Отечественной войны и связаны с конкретными людьми и событиями.





«Сегодня мы с вами открываем выставку, которая посвящена 85-летию Таллинского прорыва. Есть имена в поселке Стрельна, которые неразрывно связаны с нашей историей. Одно из них – это имя поэта Юрия Инге. Его стихи, его лично знают все жители нашего поселка», — приводит «Петербургский дневник» слова главы муниципального образования Стрельна Ирины Климачевой.