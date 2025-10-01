Россиянам рассказали, как уберечь пожилых родственников от мошенников

01 октября 2025, 13:55

Менеджер Servicepipe Горячев: пенсионерам важно напоминать о видах мошенничества

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Чтобы уберечь пожилых родственников от мошенников, необходимо постоянно напоминать им о том, что ни одна организация не будет требовать перевода денег или передачи личных данных через интернет. Об этом рассказал менеджер образовательного проекта Servicepipe Иван Горячев.





Пенсионерам стоит объяснять, что срочность, давление и указание не обсуждать с родственниками те или иные действия являются прямыми признаками мошенничества.





«Прежде всего важно объяснить близким, что ни одна уважающая себя организация не будет требовать перевода денег или передачи личных данных по телефону либо через соцсети. Можно также посоветовать им использовать голосовые или видеозвонки через проверенные мессенджеры вместо обычных звонков, чтобы проверить личность собеседника в случае подозрений», — отметил Горячев в разговоре с RT.