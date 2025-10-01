Россиянам рассказали, как уберечь пожилых родственников от мошенников
Менеджер Servicepipe Горячев: пенсионерам важно напоминать о видах мошенничества
Чтобы уберечь пожилых родственников от мошенников, необходимо постоянно напоминать им о том, что ни одна организация не будет требовать перевода денег или передачи личных данных через интернет. Об этом рассказал менеджер образовательного проекта Servicepipe Иван Горячев.
Пенсионерам стоит объяснять, что срочность, давление и указание не обсуждать с родственниками те или иные действия являются прямыми признаками мошенничества.
«Прежде всего важно объяснить близким, что ни одна уважающая себя организация не будет требовать перевода денег или передачи личных данных по телефону либо через соцсети. Можно также посоветовать им использовать голосовые или видеозвонки через проверенные мессенджеры вместо обычных звонков, чтобы проверить личность собеседника в случае подозрений», — отметил Горячев в разговоре с RT.
Кроме того, можно установить на телефоне пожилого родственника ограничения на скачивание приложений из сторонних источников, рекламные блокировщики, программы контроля и регулярно просматривать историю платежей, чтобы заметить подозрительную активность.
Тем временем в Кузбассе мошенники оставили без квартиры 56-летнюю женщину, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Отмечается, что женщине позвонили под видом бесплатной замены домофонов и попросили назвать код из смс, который будет передан мастеру, что она и сделала.
Далее ей позвонил уже другой человек и сообщил, что её аккаунт на «Госуслугах» взломали, а после оформили доверенность на имя иностранного гражданина, который теперь может распоряжаться счетами и имуществом жертвы.
После этого напуганную женщину начали обрабатывать лже-сотрудники полиции и банка. Мошенники вынудили её продать квартиру, обнулить кредитный потенциал и отправить все средства на «безопасный счёт». Получив с жертвы всё возможное, злоумышленники перестали выходить на связь. Только тогда жительница Кузбасса поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.