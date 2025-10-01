Туроператоры открыли продажи на лето-2026 и устроили распродажу на текущий сезон

01 октября 2025, 15:35

Скидки на туры в Турцию достигли 35%, но начнут снижаться после праздников

Фото: Istock/Pla2na

Крупные туроператоры открыли продажи туров в Турцию на лето 2026 года. Как сообщает АТОР, турецкие отели в текущем сезоне предоставляют скидки на размещение до 35%.





Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян в беседе с «Татар-информ» уточнил, что система скидок будет действовать до апреля.

«Есть несколько волн. Первая волна скидок идёт до завершения новогодних праздников, вторая — до марта, третья — до апреля», — сказал эксперт.