Туроператоры открыли продажи на лето-2026 и устроили распродажу на текущий сезон
Скидки на туры в Турцию достигли 35%, но начнут снижаться после праздников
Крупные туроператоры открыли продажи туров в Турцию на лето 2026 года. Как сообщает АТОР, турецкие отели в текущем сезоне предоставляют скидки на размещение до 35%.
Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян в беседе с «Татар-информ» уточнил, что система скидок будет действовать до апреля.
«Есть несколько волн. Первая волна скидок идёт до завершения новогодних праздников, вторая — до марта, третья — до апреля», — сказал эксперт.Мурадян пояснил, что после новогодних праздников скидки постепенно снизятся: сначала до 20%, затем до 15%, и в апреле составят 10%.
