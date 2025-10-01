Платформа MAX заблокировала доступ через неофициальные приложения

01 октября 2025, 16:24

Фото: Istock/Jacob Wackerhausen

Платформа MAX начала блокировать доступ через альтернативные клиенты. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.





По словам представителей компании, неофициальные приложения создают угрозу для персональных данных пользователей. Они позволяют злоумышленникам рассылать от имени пользователей вредоносные файлы.

«Центр безопасности MAX оперативно блокирует доступ через подобные приложения», — рассказали представители мессенджера.