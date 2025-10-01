Платформа MAX заблокировала доступ через неофициальные приложения
Платформа MAX начала блокировать доступ через альтернативные клиенты. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
По словам представителей компании, неофициальные приложения создают угрозу для персональных данных пользователей. Они позволяют злоумышленникам рассылать от имени пользователей вредоносные файлы.
«Центр безопасности MAX оперативно блокирует доступ через подобные приложения», — рассказали представители мессенджера.Как пояснили в пресс-службе, эта мера помогает защитить пользователей от мошенников. Официальное приложение мессенджера доступно во всех крупных онлайн-магазинах приложений.
Напомним, что VK запустил бета-версию цифровой платформы MAX в марте. Через неё пользователи могут общаться в мессенджере, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырёх гигабайт.