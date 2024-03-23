«Американцы не хотят гибели людей»: Посольство США – о предупреждениях о терактах

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Посольство США заявило, что предупреждение о теракте в Москве было выпущено, потому что американцы не хотели смерти невинных граждан , сообщает РБК.
На вопрос, был ли теракт в «Крокус Сити Холле» связан с предупреждением посольства от 7 марта об угрозе теракта в Москве, они ответили, что, как правило, не комментируют вопросы, связанные с разведкой.
Дипломатическая миссия добавила, что правительство США поддерживает каналы связи с российскими официальными лицами для обмена важной информацией по вопросам безопасности.
Ранее Белому дому не удалось отследить связь между терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» и заявлениями посольства США от 7 марта.
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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«Мы все еще собираем информацию о сегодняшнем нападении», – отметил дипломат.
Ранее Белому дому не удалось отследить связь между терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» и заявлениями посольства США от 7 марта.
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Александр Климов