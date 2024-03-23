Захарова поблагодарила генсека ООН за корректировку позиции по теракту в Красногорске

Фото: сайт Кремля
Официальный представитель МИД Мария Захарова поблагодарила генсека ООН за то, что он оперативно скорректировал и сформулировал чёткую позицию по теракту в «Крокусе», передает РИА Новости.
Ранее офис генсека заявил, что опечален произошедшим, позже Гутерриш осудил теракт и выразил соболезнования.
Вскоре члены СБ ООН выпустили заявление, в котором призвали все государства активно сотрудничать с РФ для привлечения к ответственности причастных к теракту в Красногорске.
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Вскоре члены СБ ООН выпустили заявление, в котором призвали все государства активно сотрудничать с РФ для привлечения к ответственности причастных к теракту в Красногорске.
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Александр Климов