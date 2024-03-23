Глава МИД Италии решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

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Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни выразил осуждение любой формы терроризма и поддержку семьям жертв нападения и пострадавших в «Крокус Сити Холле», передает РИА Новости.
«Я поговорил с нашим поверенным в делах в России, чтобы узнать последние новости о том, что происходит в Москве. Мы следим за ситуацией в кризисном центре МИД. Я выражаю осуждение всех форм терроризма и близость к семьям жертв», – написал он в соцсети Х.
Ранее теракт осудил президент Узбекистан, а также Европейский Союз.
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Александр Климов