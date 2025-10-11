Американцы откопали на заднем дворе артефакт из Древнего Рима
Жители Нового Орлеана нашли на заднем дворе древнеримский артефакт, который десятилетиями считался утерянным. Об этом пишет газета ABC News.
Под сорняками выступала мраморная плита с латинской надписью. Антрополог Тулейнского университета Даниэлла Санторо поделилась с коллегами находкой. Тогда археолог-классик Сюзанн Лусния выяснила, что это памятник римского моряка по имени Секст Конгений Вер.
Воин погиб в возрасте 42 лет, отдав полжизни императорскому флоту на корабле, названном в честь бога медицины Асклепия. Памятник, вероятно, поставили его сослуживцы, так как военным Рима запрещалось жениться.
Реликвия происходила из древнего военного некрополя недалеко от города Чивитавеккья, который находится в 50 километрах от Рима. Впервые его обнаружили в 1910-м, но после Второй мировой войны плита пропала из здания Национального археологического музея, которое разрушилось из-за бомбардировок.
В настоящее время ФБР договаривается с властями Италии о возвращении артефакта. Представитель ведомства не стал давать комментарии в связи с шатдауном правительства.
Как оказалось, надгробие давно находится в городе. Прошлая собственница дома, Эрин Скотт О'Брайен, призналась, что использовала мраморный фрагмент в качестве садового декора. Затем она вспомнила, что памятник привез из Италии во время Второй мировой войны ее дедушка, который служил в американской армии.
Лусния добавила, что возвращение плиты стало бы символическим исполнением древнеримского желания — быть увековеченным в памяти потомков.
