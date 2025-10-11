Достижения.рф

Американцы откопали на заднем дворе артефакт из Древнего Рима

ABC: жители Нового Орлеана нашли утерянное надгробие древнеримского моряка
Фото: iStock/Mkovalevskaya

Жители Нового Орлеана нашли на заднем дворе древнеримский артефакт, который десятилетиями считался утерянным. Об этом пишет газета ABC News.



Под сорняками выступала мраморная плита с латинской надписью. Антрополог Тулейнского университета Даниэлла Санторо поделилась с коллегами находкой. Тогда археолог-классик Сюзанн Лусния выяснила, что это памятник римского моряка по имени Секст Конгений Вер.

Воин погиб в возрасте 42 лет, отдав полжизни императорскому флоту на корабле, названном в честь бога медицины Асклепия. Памятник, вероятно, поставили его сослуживцы, так как военным Рима запрещалось жениться.

Реликвия происходила из древнего военного некрополя недалеко от города Чивитавеккья, который находится в 50 километрах от Рима. Впервые его обнаружили в 1910-м, но после Второй мировой войны плита пропала из здания Национального археологического музея, которое разрушилось из-за бомбардировок.

В настоящее время ФБР договаривается с властями Италии о возвращении артефакта. Представитель ведомства не стал давать комментарии в связи с шатдауном правительства.

Как оказалось, надгробие давно находится в городе. Прошлая собственница дома, Эрин Скотт О'Брайен, призналась, что использовала мраморный фрагмент в качестве садового декора. Затем она вспомнила, что памятник привез из Италии во время Второй мировой войны ее дедушка, который служил в американской армии.

Лусния добавила, что возвращение плиты стало бы символическим исполнением древнеримского желания — быть увековеченным в памяти потомков.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0