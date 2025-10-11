Американцы откопали на заднем дворе артефакт из Древнего Рима

11 октября 2025, 13:22

ABC: жители Нового Орлеана нашли утерянное надгробие древнеримского моряка

Фото: iStock/Mkovalevskaya

Жители Нового Орлеана нашли на заднем дворе древнеримский артефакт, который десятилетиями считался утерянным. Об этом пишет газета ABC News.