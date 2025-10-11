Американец 42 года ожидал казни на электрическом стуле и умер своей смертью
В американском штате Южная Каролина скончался 81-летний Фред Синглтон, который провел 42 года в камере смертников в ожидании казни на электрическом стуле. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на департамент исправительных учреждений штата.
Мужчина умер естественной смертью в тюремной больнице. Он был приговорен к смертной казни еще в 1983 году за убийство, изнасилование и кражу.
Исполнение приговора многократно откладывалось из-за психического состояния заключенного. Суд постановил, что его нельзя казнить, поскольку проблемы с психикой не позволяли ему осознавать смысл наказания.
При этом его не могли принудительно лечить только для того, чтобы привести приговор в исполнение.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о применении смертной казни на территории округа Колумбия, где расположена американская столица Вашингтон.
