Американец 42 года ожидал казни на электрическом стуле и умер своей смертью

11 октября 2025, 09:39

Фото: iStock/OlFedv

В американском штате Южная Каролина скончался 81-летний Фред Синглтон, который провел 42 года в камере смертников в ожидании казни на электрическом стуле. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на департамент исправительных учреждений штата.