В Мьянме мужчина обокрал ювелирный магазин с помощью подземного тоннеля
В Мьянме полиция раскрыла необычное преступление — кражу из ювелирного магазина, совершённую с помощью подземного хода. Об этом сообщает издание Shin Chew Daily.
Как оказалось, фигурант девять дней тайно рыл тоннель до торгового зала магазина. Оттуда преступник украл около четырёх килограммов золотых украшений. Их общая стоимость оценивается в сотни миллионов рублей.
«Он работал днем на мойке машин, а ночью копал, кроме тех случаев, когда шел дождь», — передает полиция.
Мужчина придумал нестандартное ограбление после того, как обнаружил рядом с магазином развитую систему подземных коммуникаций. По его словам, такой способ показался ему более изощрённым и безопасным.
Часть украденного золота — 551 грамм — вор успел продать и получить за это в около шести миллионов рублей. На эти деньги он приобрёл новый мобильный телефон. Через три дня после сделки злоумышленника задержали правоохранители.