В Мьянме мужчина обокрал ювелирный магазин с помощью подземного тоннеля

10 октября 2025, 18:53

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Мьянме полиция раскрыла необычное преступление — кражу из ювелирного магазина, совершённую с помощью подземного хода. Об этом сообщает издание Shin Chew Daily.





Как оказалось, фигурант девять дней тайно рыл тоннель до торгового зала магазина. Оттуда преступник украл около четырёх килограммов золотых украшений. Их общая стоимость оценивается в сотни миллионов рублей.





«Он работал днем на мойке машин, а ночью копал, кроме тех случаев, когда шел дождь», — передает полиция.