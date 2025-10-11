Мощи Будды впервые доставили в Россию из Индии
Священные реликвии Будды прибыли в Калмыкию специальным рейсом
Впервые за всю историю в Россию прибыли мощи Будды — одну из самых почитаемых святынь, известную как «Реликвии Капилавасту», доставили специальным авиарейсом из Индии. Об этом сообщает Mash.
В аэропорту святыню встретил глава Калмыкии вместе с представителями индийской делегации под звуки буддийской музыки.
Реликвии перевезут в главный храм республики — «Золотую обитель Будды Шакьямуни», где их разместят в специальной витрине для всеобщего поклонения.
Ожидается, что святыню смогут увидеть тысячи паломников со всей страны.
