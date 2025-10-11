Мощи Будды впервые доставили в Россию из Индии

11 октября 2025, 11:38

Священные реликвии Будды прибыли в Калмыкию специальным рейсом

Фото: Istock / JeromeMonteil

Впервые за всю историю в Россию прибыли мощи Будды — одну из самых почитаемых святынь, известную как «Реликвии Капилавасту», доставили специальным авиарейсом из Индии. Об этом сообщает Mash.