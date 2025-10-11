Достижения.рф

Мощи Будды впервые доставили в Россию из Индии

Священные реликвии Будды прибыли в Калмыкию специальным рейсом
Фото: Istock / JeromeMonteil

Впервые за всю историю в Россию прибыли мощи Будды — одну из самых почитаемых святынь, известную как «Реликвии Капилавасту», доставили специальным авиарейсом из Индии. Об этом сообщает Mash.



В аэропорту святыню встретил глава Калмыкии вместе с представителями индийской делегации под звуки буддийской музыки.

Реликвии перевезут в главный храм республики — «Золотую обитель Будды Шакьямуни», где их разместят в специальной витрине для всеобщего поклонения.

Ожидается, что святыню смогут увидеть тысячи паломников со всей страны.

Софья Метелева

