Американцы собрали 40 млн рублей для 78-летнего курьера и подарили ему пенсию
В США неравнодушные люди собрали 500 тысяч долларов (около 40 млн рублей) для 78-летнего мужчины, который был вынужден работать курьером, чтобы прокормить семью. Об этом сообщает New York Post.
История получила огласку после того, как жительница города Манчестер (штат Теннесси) Бриттани Смит увидела пожилого доставщика на записи камеры видеонаблюдения. Мужчина с трудом передвигался, но продолжал выполнять работу, поднимаясь на крыльцо с заказом.
Выяснилось, что курьера зовут Ричард Пулли. У него нет пенсионных накоплений, а ранее семью обеспечивала его супруга Бренда. Однако около года назад она потеряла работу, и супругам пришлось заняться доставкой еды: женщина водит машину, а Ричард относит заказы.
Тронутая ситуацией, Смит организовала сбор средств под лозунгом «Им пора вернуться на пенсию!». Всего за несколько дней удалось собрать полмиллиона долларов. Пожилой мужчина поблагодарил всех, кто откликнулся, отметив, что его поразило количество людей, готовых помочь незнакомой семье.
