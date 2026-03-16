Учительница из Ярославля отсудила деньги у родителей школьника за видео с ИИ
В Ярославле суд обязал родителей семиклассника выплатить компенсацию учительнице из-за видео, созданного с помощью нейросетей. Ролик подросток опубликовал в чате класса.
Как сообщили в ярославском областном суде, инцидент произошёл в феврале 2025 года. Школьник тайно снял преподавательницу на рабочем месте, а затем с помощью нейросети смонтировал видео, где она «превращается в мужчину с обнажённым торсом». После этого подросток отправил ролик в чат одноклассников в одном из мессенджеров.
Учительница заявила, что публикация испортила её репутацию и сформировала у учеников негативное отношение. По её словам, после распространения видео она чувствовала неловкость перед классом и не хотела приходить на уроки.
Родители подростка иск не признали. Они утверждали, что ролик не содержит оскорблений и не носит порочащего характера, а конфликт возник из-за личной неприязни учительницы к их сыну.
Суд поддержал позицию преподавательницы. С родителей школьника взыскали компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.
