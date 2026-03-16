Желание туристки вернуть деньги за морскую прогулку кончилось разборкой
На туристку в сочинском порту напала кассирша после попытки вернуть деньги за морскую прогулку. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
По данным СМИ, Анастасия купила билет на теплоход «Дагомыс», рассчитывая на выход в открытое море. Однако уже на борту ей сообщили, что из‑за угрозы атаки БПЛА судно далеко от порта не отходит и ходит по кругу. После этого девушка решила оформить возврат.
Она подошла в кассу морпорта и заявила о намерении, но разговор быстро перешёл в ссору. На видео сотрудница сначала возмущается съёмкой, затем выталкивает туристку из помещения. Уточняется, что Анастасия подала заявление в полицию.
Судоходная компания произошедшее пока не комментировала.
