АН: аномально теплая зима угрожает логистическим цепочкам в Якутии

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Аномально теплая зима может нарушить логистические цепочки в Якутии, поставив под угрозу поставку топлива, еды и стройматериалов в отдаленные северные поселки региона. Об этом сообщают argumenti.ru. Автозимники, как отмечается, могут исчезнуть из-за раннего таяния льда, и тогда северянам придется ждать наступления весны.
«Аномально высокая температура воздуха, достигающая -3 градусов Цельсия, привела к образованию недостаточно прочного ледового покрова на реках, по которым проложены многие автозимники. <…> Обычно зимники закрываются в конце апреля, с постепенным снижением грузоподъемности с 10 апреля, в этом году может потребоваться существенное перераспределение транспортных потоков и корректировка традиционных сроков», — отмечает издание.Тем временем в столице ожидается рекордный показатель атмосферного давления. В беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт Евгений Тарасов рассказал, на кого оно может повлиять и как снизить его воздействие. По его словам, в группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники и пожилые.
«Важно не перенапрягаться, но поддерживать активный образ жизни. Не нужно в эти дни лежать в кровати и бросать все дела, нагрузка должна быть в разумных пределах. Лучше отложить важные встречи по работе или сдачу проектов и выделить время для прогулки на свежем воздухе. Также нужно делать легкую зарядку, потому что физическая активность улучшает кровообращение и нормализует общее состояние организма», — рассказал специалист.Читайте также:
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