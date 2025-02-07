Синоптик раскрыл, какая погода в Москве ожидается в выходные

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В предстоящие выходные в Москве ожидается солнечная погода, контрастная температура от -10 градусов до 0 и рекордное атмосферное давление. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, гололеда на трассах ждать не стоит из-за отсутствия осадков.
«Начиная с пятницы будет малооблачная погода, много солнца и высокое атмосферное давление. Максимум в субботу — 775—778 мм. Очень высокое давление на грани рекордов. И конечно же, ни о каких осадках даже речи быть не может», — пояснил метеоролог в разговоре с RT.Тем временем главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда стоит ожидать прихода весны. В беседе с Общественной Службой Новостей синоптик отметила, что весенний период в этом году может наступить заметно раньше обычного — в конце первой декады марта.
«Снега нет, а значит, приходящее тепло не будет тратиться на его таяние. Обычно метеорологическая весна в Москве начинается около 23 марта, но в этом году она, вероятно, придет в конце первой — начале второй декады марта», — поделилась эксперт.Читайте также:
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Данил Пономарев