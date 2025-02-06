В выходные в Москве ожидается мороз, солнце и рекордное атмосферное давление

В предстоящие выходные, 8 и 9 февраля, в Москве ожидается мороз, солнце и атмосферное давление рекордных значений. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, в субботу днем температура будет от -1 до -3 градусов и сохранится на том же уровне в воскресенье.