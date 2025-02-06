В выходные в Москве ожидается мороз, солнце и рекордное атмосферное давление

Фото: iStock/ChamilleWhite
В предстоящие выходные, 8 и 9 февраля, в Москве ожидается мороз, солнце и атмосферное давление рекордных значений. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, в субботу днем температура будет от -1 до -3 градусов и сохранится на том же уровне в воскресенье.
«Атмосферное давление в субботу достигнет максимальных значений и составит порядка 778 миллиметров ртутного столба. И это очень много, такого давно не наблюдалось. А может, и не наблюдалось вообще», — поделился метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».Тем временем в Кемеровской области, помимо куда более морозных, чем в Москве, температур, дороги покрылись густым туманом. Как сообщает «Сiбдепо», ГИБДД Кузбасса опубликовала два видео, снятых на региональных трассах, где отчетливо видно, как дымка снижает видимость до минимума.
«Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям в таких дорожных условиях включить противотуманные фары и фары ближнего света, снижать скорость, увеличивать дистанцию и боковой интервал, двигаться осторожнее. И при маневрах помнить, что в тумане расстояние до предметов всегда кажется больше, чем в реальности», — передает издание.Читайте также:
Аксиньин день 6 февраля: почему нельзя пересказывать сны и как не укоротить жизнь, народные приметы
«Особенный сюрприз»: Синоптик раскрыл, какая погода ждет москвичей
«Черноморский циклон»: Синоптик рассказал, как изменится погода в феврале
Данил Пономарев