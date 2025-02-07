«Мощный антициклон»: Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных

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Февральская погода продолжает баловать жителей Москвы и региона солнцем и теплом. Чего ждать от выходных?
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Познякова в беседе с «Радио 1» заявила, что погода в выходные дни всё-таки порадует москвичей солнечным светом.
Она добавила, что минимальная температура в субботу в Москве от -5 до -7 градусов, а по области до -10.
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«Погода будет определять очень мощный антициклон. Ближайшие пять дней именно он будет дирижером погоды в столичном регионе. Выходные дни ожидается переменная облачность, без осадков. Ночи будут относительно морозными», — сказала синоптик.
Она добавила, что минимальная температура в субботу в Москве от -5 до -7 градусов, а по области до -10.
«Дневная температура и в субботу, и воскресенье останется на уровне от -1 до -3 градусов. Причем комфортность погоде добавит отсутствие ветра. Единственное — будет наблюдаться очень высокое атмосферное давление», — отметила она.
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Анастасия Панченко