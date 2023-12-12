Аналитик Афанасьева рассказала, как легко накопить деньги при небольшом доходе

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Аналитик Юлия Афанасьева рассказала, как откладывать деньги даже с небольшими доходами. Например, можно рассмотреть вариант простых инвестиций, используя инструменты с умеренным уровнем риска, рассказала она в беседе с «Лентой.ру».
«Чтобы накопить более-менее существенную сумму при небольших доходах, нужно обязательно заниматься финансовым планированием и привлекать к этому процессу всех членов семьи. Следует составить бюджет и следовать ему. В то же время, не нужно жестких мер экономии, это будет сильно демотивировать. Придумайте, на чем каждый день на этой неделе вы сэкономите 10 рублей, а на следующей неделе каждый день 20 рублей, а еще через неделю 30», — цитирует издание слова собеседницы.
По словам Афанасьевой, такой способ может стать для всей семьи увлекательной финансовой игрой, которая поможет накопить ту или иную сумму.
«Рассуждая, что денег нет, и огораживаясь от финансовых процессов, невозможно улучшить финансовое состояние. Учитесь разбираться в мире денег. Когда появится небольшой капитал, то разместить его можно на бирже, в инструментах с умеренным уровнем риска — индексных инвестициях», — порекомендовала аналитик.
В таком формате приобретаются не отдельные акции, а инструмент, отображающий динамику биржевых индексов (фьючерс или ETF). Так, у человека появляется возможность организовать максимальную диверсификацию портфеля, заключила Юлия Афанасьева.
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