Аналитик Бакулина заявила о новой схеме мошенничества на маркетплейсах

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Специалист группы анализа внешних цифровых рисков компании Екатерина Бакулина рассказала, что мошенники придумали новую схему обмана граждан на маркетплейсах, суть которой заключается в предложении подзаработать на отзывах.
Так, по её словам, мошенники сначала предлагают работу по написанию отзывов на известных маркетплейсах, а после их оставления и загрузки скриншотов в Telegram-бот пользователям обещают оплату на карту. При этом, в процессе оплаты аферисты временно списывают средства с карты «в целях безопасности».
Специалисты призывают граждан быть бдительными и аккуратными.
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«Набрав в поиске адрес Telegram-канала, предлагающего заработок, мы видим, что это целая сеть каналов и ботов. Подписчиков у канала более 19 тыс., а существует он с августа 2023 года. При переходе в канал пользователей перенаправляют на Telegram-бот, который предоставляет инструкцию по оставлению отзывов на различных площадках. Отзывы оставлять нужно не только на маркетплейсах, но и на популярных площадках. К каждому из сервисов есть отдельная инструкция», — пояснила в беседе с Газета.ру Бакулина.
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Мелисса Тимофеева