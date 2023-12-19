Мошенники обманули российского психолога почти на 4 миллиона рублей по видеосвязи

Фото: istock / artoleshko
В Сахалинской области злоумышленники обманули психолога почти на 4 миллиона рублей по видеосвязи. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД.
Некая женщина позвонила 37-летней местной жительнице, представившись сотрудником банковской организации, и спросила про заявление на смену номера и кредит. Психолог ответила, что никаких заявок не подавала. Тогда «банковский сотрудник» заявила, что та стала жертвой аферистов и ей необходимо немедленно оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный счет».
Психолог знала о таких «разводах», но все равно поверила мошенница, так как она говорила с ней по видеосвязи. Женщина сделала все, как аферисты велели и перевела им 3,7 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что в Перми пожилой житель умер, пытаясь добиться досрочного выхода на пенсию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Сиднее полиция обнаружили в квартире мужчины 722 кг кокаина
В Хабаровском крае женщину отправили в колонию за контрабанду чёрной икры
В Новосибирске школьница упала в яму и пролежала там два часа, обморозив пальцы
Алина Юрчак