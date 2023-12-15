Под Кировом таксист сдал полиции мошенника, обманувшего пенсионерку

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В Кировской области таксист помог сотрудникам правоохранительных органов задержать мошенника, забравшего у пенсионерки 574 тыс. руб. Об этом пишет RT.
В публикации говорится, что россиянин забрал курьера и отвез его до одной из двух указанных при заказе такси. Там пассажир попросил водителя его подождать, после чего мужчина увидел, как пожилая женщина передала курьеру трясущимися руками две сумки.
Когда мошенник вернулся в автомобиль, мужчина заблокировал двери и сообщил клиенту, что они направляются в полицию. По дороге водитель позвонил правоохранителям и сообщи о сложившейся ситуации.
В ходе допроса курьер признался, что работает на телефонных мошенников, и подобная поездка стала для него не первой.
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«У меня тогда окончательно в голове паззл сложился, что клиент мой на самом деле мошенник», — цитирует издание слова таксиста.
В ходе допроса курьер признался, что работает на телефонных мошенников, и подобная поездка стала для него не первой.
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Диана Аванесян