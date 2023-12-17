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Названы новые способы краж с использованием пятитысячной купюры

Юрист Соловьев: мошенники освоили новые способы краж с пятитысячными купюрами
17 декабря 2023, 05:23
Фото: istock / Dzurag

Фото: istock / Dzurag

Мошенники разработали новые схемы обмана, связанные с пятитысячной купюрой. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».
Один из таких способов включает «сотрудника Центробанка», который звонит гражданину и предлагает проверить подлинность новых пятитысячных купюр. Под видом проверки, мошенник предлагает установить приложение, которое якобы служит для проверки денег. Однако это фишинговый софт, который позволяет мошенникам получить доступ ко всем устройствам и снять деньги со счета жертвы.

Помимо этого, злоумышленники используют и личный контакт. Они маскируются под социальных работников и предлагают поменять «старые» купюры на новые (фальшивые). Однако в таких случаях они могут также грабить квартиры, предупредил юрист.


Соловьев напомнил, что Центробанк России не работает напрямую с населением, и новые банкноты поступают в оборот постепенно. Он подчеркнул, что не требуется никаких дополнительных действий со стороны граждан.

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Ушел из жизни участник первой советской экспедиции на Эверест
Участник первой экспедиции СССР на Эверест Эдуард Мысловский умер в 86 лет
17 декабря 2023, 03:40

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Ушел из жизни один из участников первой советской экспедиции на Эверест Эдуард Мысловский. Эту информацию распространила Федерация альпинизма России.
Ему было 86 лет. Мысловский, заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму и известный как «Снежный барс», был частью исторической экспедиции на Эверест весной 1982 года. Перед этим он уже 11 раз покорял высочайшие вершины Советского Союза.

В декабре 2022 года скончалась Людмила Аграновская, также известная как «Снежный барс» — первая получившая это звание в СССР. Ее называли «Лыжной бабушкой Камчатки», сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

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#губернатор
#ссср
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Умер американский актер из сериалов «Клиника» и «Офис»
Умер 93-летний американский актер из сериалов «Клиника» и «Офис» Аксельрод
17 декабря 2023, 03:32

Фото: iStock/tomertu

В возрасте 93 лет скончался американский актер Джек Аксельрод, известный по ролям в таких сериалах, как «Клиника», «Офис», и «Декстер». Об этом информирует журнал The Hollywood Reporter.
По данным издания, актер скончался в Лос-Анджелесе 28 ноября от «естественных причин». Через два месяца ему должно было исполниться 94 года.

Джек Аксельрод принимал участие в различных проектах, среди которых были такие известные сериалы, как «Даллас», «Меня зовут Эрл», «Династия» и «В Филадельфии всегда солнечно».

Ранее, в возрасте 82 лет, ушел из жизни ведущая звезда Голливуда 1970-х годов, американский актер Райан О’Нил. Известно, что у него были диагностированы хронический лейкоз в 2001 году и рак простаты в 2012 году. Райан О’Нил начал свою карьеру с участия в различных американских телешоу в 1960-х годах.

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#актёр
#рак
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Десятки мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии
ООН: более 60 мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии
17 декабря 2023, 01:56

Фото: iStock/Nastco

Более 60 человек погибли, когда лодка потерпела крушение у побережья Ливии, сообщила Международная организация по миграции в стране.
Согласно данным агентства, среди жертв были и дети, и женщины. Лодка отправилась из Ливии, перевозив около 86 человек.

В октябре британская разведка раскрыла информацию о гибели экипажа атомной подводной лодки Китая. Согласно отчету, субмарина попала в ловушку для кораблей США и Великобритании во время миссии в Желтом море. Всего погибли 55 членов экипажа: 22 офицера, 7 курсантов, 9 старшин и 17 матросов.

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#разведка
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Российский мигрант проник в Финляндию через забор на закрытой границе
Helsingin Sanomat: мигрант проник из России в Финляндию через забор на границе
16 декабря 2023, 23:38

Фото: istockphoto/Iri-s

Мигрант, ищущий убежище, впервые преодолел границу из России в Финляндию, перебравшись через двухметровый забор на закрытой границе в субботу, сразу после ее закрытия, сообщила газета Helsingin Sanomat.
Согласно информации пограничной службы, один человек перепрыгнул через забор на крупнейшем пограничном переходе в Ваалимаа и запросил убежище в Финляндии.

Глава пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф уточнил, что высота ограждений на границе составляет не менее двух метров. Это первый случай пересечения забора на восточной границе Финляндии.

15 декабря Москва подтвердила закрытие двух пунктов пропуска на границе с Финляндией. Сухопутная граница будет закрыта, за исключением железнодорожного пункта пропуска Вайниккала.

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Умер ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс
Первый ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс умер в возрасте 77 лет
16 декабря 2023, 21:33

Фото: iStock/tylim

Австралийский музыкант, первый ударник рок-группы AC/DC, Колин Берджесс скончался в возрасте 77 лет. Об этом музыканты сообщили в социальных сетях.
«Остались только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин», — написано в сообщении группы.

Отмечается, что причина смерти ударника не называется.

Ранее сообщалось, что суперзвезда американского сериала «Друзья», актёр Мэттью Перри скончался из-за острого воздействия на организм кетамина. С помощью введения кетамина в кровоток Перри проходил терапию от тревоги и депрессии. 29 октября 2023 года Мэттью Перри был найден мёртвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе, без каких-либо следов насильственной смерти.

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#рок
#мужчина
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В Ватикане впервые в истории осудили кардинала и приговорили к 5,5 годам тюрьмы
ANSA: кардинал Ватикана приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о недвижимости
16 декабря 2023, 19:58

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Кардинал Анджело Бечча приговорен к пяти с половиной годам тюрьмы по делу о недвижимости в Лондоне.
В истории это первый случай, когда осудили кардинала и отправили в тюрьму, пишет агентство ANSA.

Процесс по делу о приобретении недвижимости в Лондоне для Святого престола продолжался два с половиной года. По данным следствия, кардинал Беччу ответственен за нарушения и злоупотребления, которые произошли во время процедуры. Ему вменялось в том числе предоставление ложной информации и мошенничество. 

На скамье подсудимых, помимо кардинала, оказались ещё девять человек.

На момент покупки недвижимости в Великобритании Беччу был заместителем государственного секретаря Ватикана по общим делам. Беччу не признал вины ни по одному из обвинений. 

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#суд
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Депутат Луговой раскрыл причину бегства Чубайса из России
Депутат Луговой: Чубайс сбежал из РФ из-за испуга после начала спецоперации
16 декабря 2023, 18:35

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Депутат Государственной думы Андрей Луговой, комментируя вопрос экономического обозревателя «Первого русского» Юрия Пронько о бегстве экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, заявил, что тот сбежал из-за неразберихи на фоне начавшейся специальной военной операции. Об этом сообщает Царьград.
«Мои размышления очень простые. Конечно, Чубайс, когда увидел, что произошло, когда началась СВО, он, конечно, извините, офигел. Это первое. И испугался. Это второе», — приводит слова эксперта Царьград.

По мнению Лугового, в тот период уже начинались оперативные мероприятия, которые связаны с его деятельностью в «Роснано». Но при этом мала вероятность того, что за ним следили. Эксперт считает, что история с Чубайсом и его перемещениями является банальной.

Ранее сообщалось, что в начале октября текущего года в аэропорту Израиля заметили бывшего главу компании «Роснано» Анатолия Чубайса, который готовился к отлету. Он вместе с супругой Авдотьей Смирновой пытался покинуть Израиль. 

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Гидрометеорологический спутник «Арктика-М» №2 успешно вывели на орбиту
16 декабря 2023, 18:09

Фото: iStock/forplayday

Второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М», запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты «Союз-2.1б», успешно выведен на рабочую орбиту при помощи разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщили в Роскосмосе.
Отмечается, что спутники данной модели созданы на основе платформы «Навигатор» производства НПО им. С. А. Лавочкина. Напомним, старт состоялся в 12:18 мск. Отделение основного блока от третьей ступени произошло ровно через девять минут.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» № 2 стартовала с космодрома Байконур. Как стало известно, благодаря спутникам будет обеспечен круглосуточный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана в любую погоду, а также регулярная и бесперебойная связь.

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#роскосмос
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Актёра Жерара Депардье могут лишить ордена Почетного легиона
16 декабря 2023, 16:59

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Обвинения актера в сексуальных домогательствах могут привести к тому, что Жерар Депардье лишится ордена Почетного легиона.
Совет ордена Почетного легиона планирует оценить соответствие актера Жерара Депардье высшей награде Франции. Об этом рассказала министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5.

«Я переговорила с великим канцлером ордена генералом армии Франсуа Лекуантром. Он сообщил, что Совет ордена начнет административную процедуру, чтобы определить, лишить ли Депардье временно орденских прерогатив или отозвать эту награду»,- говорит Абдюль-Малак.
ТАСС пишет, что Депардье, который имеет российское гражданство, глубоко переживает из-за развития кампании, которая связана с обвинениями в сексуальных домогательствах. Её развернули в отсутствие каких-либо судебных решений. 

Ранее сообщалось, что тело Эмманюэль Дебевер, французской актрисы, которая первая обвинила Жерара Депардье в домогательствах, обнаружили в Сене 7 декабря. В этот день на французском телевидении вышел фильм-расследование о Депардье.

По факту смерти Дебевер возбудили уголовное дело. 

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Daily Beast: Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах

Жерар Депардье обвиняется в сексуальных домогательствах
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#франция
#общество
#обвинение
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