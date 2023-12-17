Названы новые способы краж с использованием пятитысячной купюры

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Мошенники разработали новые схемы обмана, связанные с пятитысячной купюрой. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».
Один из таких способов включает «сотрудника Центробанка», который звонит гражданину и предлагает проверить подлинность новых пятитысячных купюр. Под видом проверки, мошенник предлагает установить приложение, которое якобы служит для проверки денег. Однако это фишинговый софт, который позволяет мошенникам получить доступ ко всем устройствам и снять деньги со счета жертвы.
Помимо этого, злоумышленники используют и личный контакт. Они маскируются под социальных работников и предлагают поменять «старые» купюры на новые (фальшивые). Однако в таких случаях они могут также грабить квартиры, предупредил юрист.
Соловьев напомнил, что Центробанк России не работает напрямую с населением, и новые банкноты поступают в оборот постепенно. Он подчеркнул, что не требуется никаких дополнительных действий со стороны граждан.
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Помимо этого, злоумышленники используют и личный контакт. Они маскируются под социальных работников и предлагают поменять «старые» купюры на новые (фальшивые). Однако в таких случаях они могут также грабить квартиры, предупредил юрист.
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Артем Кузьмин