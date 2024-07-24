Аналитик Беляев призвал успокоиться по поводу «краха» Wildberries

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Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев высказал мнение о том, что скандал с разводом основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук не спровоцирует закрытие маркетплейса.
«Я думаю, что тут всех надо успокоить, что ничего не закроется. Пока по общим цифрам и по общей информации там ничего такого тревожного не просматривается», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Беляев.
А даже если бы Wildberries и прекратил вдруг работу из-за всей этой шумихи, считает эксперт, то тревожиться всё равно не стоит, поскольку есть альтернативы.
А заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рекомендовал усвоить определённые уроки из истории, произошедшей с супругами Бакальчук.
«Это та ситуация, из которой хорошо бы извлечь урок всем, и в первую очередь, у кого есть крупный семейный бизнес. Надо понимание, на какой стадии развития бизнеса нужно беспокоиться о том, можешь ли ты им управлять, даже если ты его основывал. Многие вопросы надо решать до того, как это выйдет в общественное пространство, станет конфликтом и потребует привлечения центров силы», — заметил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.
Ранее Декан факультета финансов, технологий и менеджмента ИБДА РАНХиГС Андрей Коршунов также заявлял, что раздел Wildberries никак не повлияет на партнёров площадки.
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Мелисса Тимофеева