Финансист Коршунов раскрыл влияние раздела Wildberries на продавцов

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Декан факультета финансов, технологий и менеджмента ИБДА РАНХиГС Андрей Коршунов выразил уверенность в том, что раздел Wildberries никак не повлияет на партнёров площадки.
«В среднесрочной перспективе, после решения корпоративного конфликта, возможны изменения в бизнес-модели и отношении с партнёрами. Тем не менее все участники заинтересованы в сохранении и наращивании бизнеса и его рентабельности», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Коршунов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал запись разговора с сооснователем Wildberries Владиславом Бакальчуком. Мужчина заявил, что фирма Russ Outdoor пытается завладеть активами WB, используя юридические махинации.
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