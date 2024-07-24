В Кремле заявили, что не имеют возможности влиять на ситуацию с Wildberries

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может вмешиваться в корпоративные и личные дела. Он прокомментировал ситуацию со слиянием компаний Wildberries и Russ.
«Мы не можем вмешиваться в семейные или деловые отношения. Мы можем только выразить свою поддержку. Эта тема не входит в нашу компетенцию», — заявил он журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли президент одобрил слияние и как заявление Кадырова может повлиять на эти планы.
Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров провёл встречу с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, который будет изучать ситуацию, связанную с объединением российского маркетплейса Wildberries с группой Russ.
Рейдеры, по словам Владислава Бакальчука, изолировали его жену Татьяну от семьи. Они не могут видеться и общаться. Однако основательница Wildberries опровергла информацию о захвате компании и начала бракоразводный процесс. Несмотря на то, что Бакальчук владеет 1% акций, он не участвует в управлении бизнесом.
В начале июля Wildberries и Russ учредили новую компанию — ООО «РВБ», уставный капитал которой составляет 20 миллионов рублей. 65% принадлежит Wildberries, 35% — «Русс Аутдору». Генеральным директором «Стинн» является Роберт Мирзоян, он же исполнительный директор группы Russ.
«РВБ» планирует взять на себя все обязательства перед партнерами и клиентами Wildberries.
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Мира Полтева