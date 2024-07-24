Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Кремле заявили, что не имеют возможности влиять на ситуацию с Wildberries

В Кремле заявили, что не имеют возможности влиять на ситуацию с Wildberries

24 июля 2024, 14:50
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может вмешиваться в корпоративные и личные дела. Он прокомментировал ситуацию со слиянием компаний Wildberries и Russ.
«Мы не можем вмешиваться в семейные или деловые отношения. Мы можем только выразить свою поддержку. Эта тема не входит в нашу компетенцию», — заявил он журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли президент одобрил слияние и как заявление Кадырова может повлиять на эти планы.

Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров провёл встречу с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, который будет изучать ситуацию, связанную с объединением российского маркетплейса Wildberries с группой Russ.



Рейдеры, по словам Владислава Бакальчука, изолировали его жену Татьяну от семьи. Они не могут видеться и общаться. Однако основательница Wildberries опровергла информацию о захвате компании и начала бракоразводный процесс. Несмотря на то, что Бакальчук владеет 1% акций, он не участвует в управлении бизнесом.

В начале июля Wildberries и Russ учредили новую компанию — ООО «РВБ», уставный капитал которой составляет 20 миллионов рублей. 65% принадлежит Wildberries, 35% — «Русс Аутдору». Генеральным директором «Стинн» является Роберт Мирзоян, он же исполнительный директор группы Russ.

«РВБ» планирует взять на себя все обязательства перед партнерами и клиентами Wildberries.

Читайте также:

Посольство РФ: Ждём разъяснений от властей Франции о задержании гражданина РФ

МИД: Направляя деньги Армении, ЕС пытается распространить влияние на Закавказье

Политолог Дудчак: Киев может объявить референдум о проведении переговоров с РФ
#деньги
#президент
#семьи
#компании
#референдум
#отношения
#заявление
#ес
#рамзан кадыров
#киев
#посольство
#рф
Посольство РФ: Ждём разъяснений от властей Франции о задержании гражданина РФ
Посольство РФ: Власти Франции не уведомляли о задержании гражданина РФ в Париже
24 июля 2024, 14:18

Фото: istockphoto/Jean-Luc Ichard

Французские власти не направляли в посольство РФ в Париже никаких официальных уведомлений о задержании российского гражданина из-за якобы планов по дестабилизации ситуации во французской столице в период проведения Олимпийских игр.
Российская сторона намерена добиваться разъяснений по этому поводу, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипломатического представительства РФ. Пока никакой реакции со стороны властей Франции на официальный запрос не последовало, добавили в посольстве.

Накануне французские власти сообщили о задержании гражданина России, который якобы вынашивал планы по «дестабилизации» ситуации во время Олимпиады. Позднее эту информацию подтвердил исполняющий обязанности главы МВД Франции Жеральд Дарманен, заявив, что задержанный якобы готовил операции по «дестабилизации, вмешательству и шпионажу».

Читайте также:

Франция запретила некоторым российским журналистам освещать Олимпиаду

В МИД РФ вынесли серьёзное предупреждение Макрону

Макрон объяснил различия в подходах к допуску на Олимпиаду России и Израиля
#мвд
#операции
#новости
#рф
#франция
#посольство
#олимпиада
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД: Направляя деньги Армении, ЕС пытается распространить влияние на Закавказье
24 июля 2024, 13:30

Фото: пресс-служба МИД РФ

Направляя 10 миллионов евро на поддержку Вооружённых сил Армении, Евросоюз рассчитывает распространить своё деструктивное влияние в Закавказье. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Выступая на брифинге, она отметила, что за планами ЕС направить денежные средства на поддержку армянской армии, безусловно, стоят геополитические расчёты. Спикер МИД РФ указала, что на примере Украины можно отчётливо заметить, что так называемый Европейский фонд мира не имеет никакого отношения к миру, стабильности и безопасности.

Дипломат подчеркнула, что все действия государств ЕС направлены как раз наоборот на дестабилизацию обстановки в регионах, провоцирование стран, развязывание кровопролития, на этот раз в Закавказье.

Читайте также:

В Минобороны Армении будет работать американский советник

МИД РФ: Учения США и Армении навязывают республике натовские принципы

В МИД РФ считают, что ЕС может собирать данные о российских объектах в Армении
#мид
#фонд
#отношения
#мид рф
#дипломат
#ес
#мария захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Дудчак: Киев может объявить референдум о проведении переговоров с РФ
24 июля 2024, 12:30

Фото: istockphoto/Diy13

Затягивание конфликта ещё на годы станет для Украины окончательной катастрофой. Возможно, Киев уже готовит проведение референдума о переговорах с Россией.
Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак. У Украины просто заканчиваются возможности для продолжения ведения боевых действий, а население неуклонно сокращается. Он отметил, что киевские власти вряд ли проведут референдум раньше января. Опрос покажет, что люди устали от войны и согласны даже на потерю территорий. На их мнение и будут ссылаться, считает эксперт.

Однако это вовсе не означает, что Киев согласен капитулировать, уверен Дудчак. Возможно, украинские власти откажутся на притязания на границы 1991 года и согласятся на вывод войск с новых российских территорий. Но за скобками останется главное — само существование киевского режима. Таким образом, угроза сохранится, продолжится накачка Украины оружием, и лет через пять мы можем получить новый конфликт, считает эксперт.

Читайте также:

Медведчук: Украину ждут новые референдумы при отказе от мирного плана Путина

Киев готов вести переговоры с Москвой

Журавлев: слова Зеленского о переговорах с РФ являются игрой на западную публику
#конфликт
#мнение
#референдум
#население
#политолог
#люди
#киев
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведчук: Зеленский разрушил дипломатию Евросоюза по Донбассу
24 июля 2024, 11:59

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украинский президент Владимир Зеленский разрушил европейскую дипломатию по урегулированию на Донбассе. Именно он виноват в том, что дипломаты стали грубее и жёстче.
Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. В материале, опубликованном на сайте движения, политик указывает, что под влиянием главы киевского режима европейских дипломатов «как подменили». Они используют грубые выражения, ведут непримиримую пропагандистскую войну и готовят граждан своих стран к войне реальной.

Бывший депутат Верховной рады подчеркнул, что Зеленский до сих пор не верит, что Украина может проиграть в конфликте, и несёт горе и лишения своему народу. Медведчук считает, что украинский лидер заразил Запад своей ложной уверенностью, и там теперь царит настоящий «антироссийский шабаш», какого не было даже во времена Холодной войны.

Читайте также:

Медведчук не исключил появления «украинского следа» в деле о покушении на Трампа

Минюст Украины подал иск о национализации активов Виктора Медведчука и его жены

Медведчук: Украину ждут новые референдумы при отказе от мирного плана Путина
#украина
#депутат
#зеленский
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Камеры с начала лета заметили 3 тыс. дефектов содержания территорий Подмосковья
24 июля 2024, 11:22

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Камеры системы «Безопасный регион» с начала июля помогли выявить порядка 3 тысяч дефектов в содержании территорий Подмосковья. Об этом сообщил замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.
Искусственный интеллект «Безопасного региона» может автоматически анализировать видеозаписи и следить за соблюдением норм благоустройства и охраны окружающей среды.
«С начала июля с помощью этих камер выявлено порядка 3 тыс. дефектов на контейнерных площадках региона. Также искусственный интеллект начал фиксировать транспортные средства, размещённые возле КП и препятствующие вывозу отходов. В категории «Парковка перед КП» было выявлено более 600 нарушений. Вынесено 39 постановлений по делам об административных правонарушениях», – уточнил Диденко.
В министерстве отметили, что все обнаруженные нарушения передаются коммунальным службам для обработки посредством специальной системы. Но не все приводят к автоматическому наложению штрафа. Сначала профильным службам дают время для устранения проблем.

Читайте также:

В Раменском восстановили газоснабжение после выявленной при проверке аварии

Зампред Мурашов неожиданно проверил подготовку к зиме в Воскресенске

В Московской области обновили порядка 5,4 тысяч контейнеров для отходов
#минчистоты
#камеры
#безопасный регион
#московская область
#подмосковье
#отходы
#нарушения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия ведёт с Украиной переговоры об освобождении пяти служителей УПЦ
24 июля 2024, 10:11

Фото: istockphoto/krblokhin

Российская сторона ведет переговоры с Украиной об освобождении в рамках обмена пленными настоятеля Святогорской лавры митрополита Арсения (Яковенко). Также Москва намерена добиваться освобождения ещё пяти представителей Украинской православной церкви (УПЦ).
Об этом сообщил ТАСС протоиерей Алексей Павленко. Ранее он присутствовал при обмене киевского литератора и активного сторонника УПЦ Яна Таксюра. Сам отец Алексей был освобождён из украинской тюрьмы в 2022 году.

Священник рассказал, что активисты просили обменять восемь человек, пока обменяли троих. Митрополит Арсений находится в днепровском СИЗО, как и другие священнослужители, обвиняемые в государственной измене. По совпадению он сидит в той же камере, в которой в своё время был заключён сам протоиерей Алексей. Вместе с ним сидят ещё два протоиерея и три псаломщика.

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала настоятеля Святогорской лавры, одного из крупнейших монастырей УПЦ, митрополита Арсения (Яковенко) 24 апреля. В самой обители прошли обыски. Священнослужителю предъявили обвинение в передаче российской стороне сведений о перемещении украинских войск.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после этого направил обращения предстоятелям поместных православных церквей и представителям международных организаций. Он назвал арест архиерей очередной карательной мерой киевских властей против УПЦ.

Читайте также:

На Украине вновь обсуждают вопрос о запрете Украинской православной церкви

Патриарх Кирилл добился свободы для осужденного на Украине митрополита

В Киеве снесли часовню монастыря канонической православной церкви
#арест
#священник
#человек
#сизо
#сво
#митрополит
#упц
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Штаб Трампа пытается оспорить перевод Харрис средств предвыборного фонда Байдена
24 июля 2024, 09:24

Фото: istockphoto/vchal

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию. Сторонники кандидата в президенты от Республиканской партии заявляют, что вице-президент Камала Харрис не имеет права распоряжаться средствами, собранными предвыборным штабом действующего президента Байдена.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на текст жалобы. В документе указано, что Харрис пытается «незаконно присвоить» $91,5 млн, оставшиеся от предвыборной компании Джозефа Байдена, что является «наглым захватом денег», который может стать крупнейшим нарушением закона о федеральных избирательных кампаниях от 1971 года.

Жалоба направлена против Байдена, Харрис, а также главного распорядителя средств избирательной кампании Кианы Спенсер по поводу «вопиющего нарушения закона» и «составления мошеннических документов». В тексте также утверждается, что это «тонко завуалированный взнос» от одного кандидата другому.

Обозреватели телеканала полагают, что Федеральная избирательная комиссия вряд ли предпримет какие-либо шаги по этому поводу, учитывая традиционно крайне низкие темпы решения вопросов.

Читайте также:

Аналитик Джонсон допустил спланированность выхода Байдена из предвыборной гонки

Песков: в Кремле не удивились решению Байдена снять кандидатуру с выборов

Харрис набрала необходимое для выдвижение на выборы количество голосов
#жалобы
#компании
#взнос
#нарушения
#комиссия
#сша
#выборы
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова связала заявления Зеленского о завершении конфликта с ситуацией в США
24 июля 2024, 09:23

Фото: сайт МИД РФ

В эфире радиостанции «Спутник» официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что заявления Владимира Зеленского об окончании конфликта могут быть связаны с электоральными циклами в США.
Ранее Зеленский заявил, что понимает необходимость завершить конфликт на Украине как можно скорее.

«Эта риторика связана с электоральными циклами в США. Такие сигналы посылает Банковая на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов», — заявила Захарова.

По словам дипломата, не стоит ждать искренности от Зеленского в этом вопросе. Ранее он уже говорил о необходимости скорейшего завершения конфликта. Кроме того, Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине запрет на такие процессы.

Читайте также:

FT: Послы Евросоюза изучат идею «бессрочной иммобилизации» российских активов

«Терпеть не может»: Трамп заявил, кто причастен к выходу Байдена из гонки

Пушков заявил о расколе в США из-за Харрис
#сша
#конфликт
#запрет
#дома
#зеленский
#захарова
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
FT: Послы Евросоюза изучат идею «бессрочной иммобилизации» российских активов
24 июля 2024, 08:39

Фото: istockphoto/Zerbor

Послы 27 стран-членов Евросоюза проведут встречу в среду, 24 июля, чтобы обсудить предложение о «бессрочной иммобилизации» активов Центрального Банка РФ. Эта идея была выдвинута Еврокомиссией.
Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на документ. Ранее, по сообщениям западных СМИ, ЕС предлагал государствам-членам два варианта замораживания активов Центробанка России на более длительный срок. Таким образом Евросоюз пытался реагировать на обеспокоенность США по поводу планов G7 по использованию доходов от активов для помощи Украине.

После начала спецоперации страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских зарубежных валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В министерстве иностранных дел РФ назвали заморозку российских активов воровством.

Читайте также:

Евросоюз предложил два варианта заморозки российских активов из-за опасений США

Боррель: первый транш помощи Украине из доходов от активов РФ пройдет в августе

Песков: Конфискация активов РФ может повлиять на судьбу крупных стран ЕС
#сша
#евро
#сми
#страны
#ес
#евросоюз
#рф
#активы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф