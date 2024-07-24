Стало известно, как будет делиться Wildberries при разводе Бакальчуков

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Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук рассказал, как, предположительно, будет происходить раздел компании при его разводе с женой Татьяной.
В беседе с РБК он высказался о разделе компании в случае развода, подчеркнув, что всё имущество будет поделено пополам.
Он добавил, что у них нет брачного контракта, поэтому всё будет поделено 50/50.
Ранее Бакальчук заявил, что всё ещё надеется на сохранение семьи после заявления жены о начале бракоразводного процесса. Татьяна, в свою очередь, опровергла информацию о рейдерском захвате компании, указав на предстоящий развод.
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Он добавил, что у них нет брачного контракта, поэтому всё будет поделено 50/50.
Ранее Бакальчук заявил, что всё ещё надеется на сохранение семьи после заявления жены о начале бракоразводного процесса. Татьяна, в свою очередь, опровергла информацию о рейдерском захвате компании, указав на предстоящий развод.
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Анастасия Чинкова