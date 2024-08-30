Следователи допросили жену и детей арестованного генерала Попова

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Военные следователи допросили жену бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова и двоих его детей. Допрос вёлся по делу о хищениях при строительстве и эксплуатации парка «Патриот».
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, следователи допросили жену генерала Попова Ларису и двоих его сыновей, Валентина и Романа, не уточнив процессуальный статус членов семьи задержанного экс-замминистра обороны. При этом адвокат Попова Игорь Дюкин рассказал агентству, что не располагает информацией о следственных действиях с членами семьи своего подзащитного.
Старший сын Попова Роман некоторое время продавал через интернет военную амуницию. Кроме того, он являлся основателем и владельцем Химкинской федерации каратэ киокусинкай. В собственности Романа находится квартира в Химках стоимостью 35 миллионов рублей.
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Александр Бойцов