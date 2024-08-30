Стало известно, где будет сидеть экс-замглавы Минобороны Попов

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Бывший заместитель министра обороны генерал армии в отставке Павел Попов не будет размещен в одной камере с рецидивистами и лицами, обвиняемыми в насильственных преступлениях. Об этом информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что СК России задержал бывшего замминистра обороны РФ генерала Павла Попова. В июне президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил его с военной службы.
Следователи считают, что Попов организовал проведение строительных и ремонтных работ, а также доставку материальных ценностей на свой загородный участок за счёт парка «Патриот». Бывший заместитель министра 235-м окружным военным судом был отправлен под арест.
По словам собеседника агентства, Попов не был ранее судим, поэтому его не будут сажать в одну камеру с теми, кто уже ранее отбывал срок или людьми, которые обвиняются в преступлениях, сопряженных с насилием. Он отметил, что обвинение с момента его помещения в изолятор должно быть предъявлено ему в течение 10 суток, либо бывшего замминистра отпустят на свободу.
Помимо этого, сообщается, что первое время он будет содержаться в СИЗО «Бутырка» на карантине, где пройдет углубленное медицинское обследование. Кроме того, там досмотрят его личные вещи и возьмут отпечатки пальцев, а после переведут в общую камеру.
По его словам, еду доставлять будут под контролем сотрудников УФСИН Москвы.
Ранее сообщалось, что сын задержанного экс-заместителя министра обороны РФ генерала Павла Попова Роман занимался торговлей военным снаряжением. Различную амуницию он реализовывал через интернет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Следователи считают, что Попов организовал проведение строительных и ремонтных работ, а также доставку материальных ценностей на свой загородный участок за счёт парка «Патриот». Бывший заместитель министра 235-м окружным военным судом был отправлен под арест.
По словам собеседника агентства, Попов не был ранее судим, поэтому его не будут сажать в одну камеру с теми, кто уже ранее отбывал срок или людьми, которые обвиняются в преступлениях, сопряженных с насилием. Он отметил, что обвинение с момента его помещения в изолятор должно быть предъявлено ему в течение 10 суток, либо бывшего замминистра отпустят на свободу.
Помимо этого, сообщается, что первое время он будет содержаться в СИЗО «Бутырка» на карантине, где пройдет углубленное медицинское обследование. Кроме того, там досмотрят его личные вещи и возьмут отпечатки пальцев, а после переведут в общую камеру.
«Он имеет право покупать продукты в магазинах и ресторанах. Это официальная услуга в СИЗО «Бутырка». Для этого ему надо написать заявление на имя начальника СИЗО. Если оно будет одобрено, Попову откроют специальный счет, который пополнят его близкие», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, еду доставлять будут под контролем сотрудников УФСИН Москвы.
Ранее сообщалось, что сын задержанного экс-заместителя министра обороны РФ генерала Павла Попова Роман занимался торговлей военным снаряжением. Различную амуницию он реализовывал через интернет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова