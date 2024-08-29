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Суд решает вопрос об аресте экс-замминистра обороны Попова

Суд решит в закрытом режиме вопрос об аресте экс-замминистра обороны Попова
29 августа 2024, 17:10
Фото: istockphoto/Zolnierek

Фото: istockphoto/Zolnierek

Окружной военный суд рассмотрит вопрос об аресте бывшего замминистра обороны Павла Попова в закрытом режиме в этот четверг, 29 августа. Попов сейчас находится в здании суда.


Экс-замминистра обороны Попова доставили в суд в черном микроавтобусе в сопровождении машины скорой помощи, сообщает РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте бывшего замглавы МО, обвиняемого в крупном мошенничестве.

По версии следствия, Попов обогащался за счет строительства парка «Патриот» и заставлял подрядчиков парка бесплатно отстраивать ему загородные апартаменты. СК нашел у фигуранта недвижимость в элитных районах Москвы и Краснодара на сумму более 500 миллионов рублей. Среди сообщников Попова также фигурируют директор парка Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника инновационного развития МО Владимир Шестеров.

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