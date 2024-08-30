Бывший экскурсовод парка «Патриот» подал в суд на арестованного генерала Попова

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski
Житель Москвы, работавший экскурсоводом в парке «Патриот», подал иск к генералу Павлу Попову, который, будучи заместителем министра обороны РФ, курировал работу учреждения. Об этом говорится в судебных материалах.
Изначально мужчина хотел привлечь к ответственности министерство культуры РФ, сообщает РИА Новости. В иске он перечислил множество нарушений условий хранения музейных экспонатов, о чём он, по его словам, неоднократно информировал администрацию парка. На заседание истец не явился, а суд пришёл к выводу, что чиновники министерства культуры не совершали никаких нарушений.
Весной 2024 года экскурсовод подал в суд на генерала Павла Попова. Суть и содержание иска не раскрывается. Беседа была назначена на сентябрь. В настоящее время экс-замминистра Попов арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Читайте также:
Суд отправил экс-замминистра обороны Попова под арест на два месяца
Сын задержанного генерала Попова продавал в интернете военное снаряжение
Суд решает вопрос об аресте экс-замминистра обороны Попова
Александр Бойцов