Аналитик дала совет по поводу сбережений
Структура накоплений должна быть диверсифицированной. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова, передает «Прайм».
Эксперт подчеркнула, что доля иностранных валют в идеале должна составлять 30 процентов от всех накоплений. Она отметила, что покупка долларов или евро не является универсальным решением для всех случаев. По её мнению, разумным ориентиром является не более четверти, а максимум трети сбережений в иностранной валюте.
Белянчикова рекомендовала распределить оставшуюся часть накоплений между различными рублёвыми инструментами. Среди возможных вариантов она назвала открытие вкладов, покупку облигаций и использование инструментов с фиксированной доходностью. При этом аналитик добавила, что это лишь ориентир, который каждый инвестор может адаптировать под свои цели и сроки планирования.
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