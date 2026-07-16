Аналитик дала совет по поводу сбережений

16 июля 2026, 08:37

Аналитик Белянчикова: В валюте стоит хранить не более 30 процентов накоплений

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Структура накоплений должна быть диверсифицированной. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова, передает «Прайм».