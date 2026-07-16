Врач назвала признаки выгорания у подростков перед поступлением в вуз
Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина предупредила, что подготовка к поступлению способна привести подростка к эмоциональному истощению. Родителям важно заметить тревожные изменения и поддержать ребенка без давления из-за экзаменационных результатов. Об этом сообщает «Лента.ру».
Одним из ранних сигналов специалист назвала нарушения сна. Поводом обратиться за помощью служат регулярные ранние пробуждения с тревогой, учащенным сердцебиением и ощущением тоски. Насторожить должна и чрезмерная сонливость, если школьник проводит во сне по 12–14 часов, стремясь отгородиться от проблем. Напряжение нередко отражается на физическом состоянии. Перед занятиями с репетитором подросток может жаловаться на тошноту, боль в животе или голове. Иногда усиливаются кожные заболевания. По словам Крашкиной, такие проявления не стоит считать попыткой избежать учебы: организм реагирует на длительную тревогу.
Еще одним серьезным признаком врач считает зацикленность на поступлении. Подросток начинает воспринимать неполучение бюджетного места как жизненную катастрофу и называет себя неудачником. В таком состоянии убеждения и рациональные доводы часто не дают результата. О выгорании могут говорить апатия, потеря сил и невозможность приступить к занятиям. Ребенок часами смотрит в стену или бесцельно листает ленту в телефоне. Тревогу должны вызвать и резкие перемены в привычках: отказ от гигиены, замкнутость у общительного подростка, вспышки раздражения без явной причины.
Важно не обесценивать переживания ребенка и не сводить разговор только к баллам, экзаменам и поступлению. Вместо фраз «соберись» или «ты должен справиться» лучше спокойно сказать: «Я вижу, что тебе тяжело», «Ты не один», «Мы рядом независимо от результата». Дайте подростку возможность выговориться без критики и немедленных советов. Спросите, какая помощь ему сейчас нужна: вместе составить расписание, найти репетитора, взять паузу или просто побыть рядом.
Также стоит следить за режимом: полноценным сном, регулярной едой, прогулками и временем без учебы и гаджетов. Не сравнивайте ребенка с одноклассниками и не превращайте каждый разговор в обсуждение подготовки. Если тревога, апатия, бессонница или физическое недомогание сохраняются долго и мешают жить, лучше обратиться к психологу или психотерапевту. Поддержка специалиста не означает слабость — она помогает справиться с нагрузкой и вернуть ощущение контроля.
Читайте также: