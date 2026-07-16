Врач назвала признаки выгорания у подростков перед поступлением в вуз

16 июля 2026, 08:19

Врач Крашкина: Изменения сна ребенка при поступлении в вуз — сигнал выгорания

Фото: iStock/kasto80

Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина предупредила, что подготовка к поступлению способна привести подростка к эмоциональному истощению. Родителям важно заметить тревожные изменения и поддержать ребенка без давления из-за экзаменационных результатов. Об этом сообщает «Лента.ру».