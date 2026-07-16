Раскрыты самые частые «отмазки» россиян при опозданиях на работу
Пробки нередко служат удобным объяснением опозданий, хотя реальные причины задержек могут быть связаны с планированием времени и уровнем вовлеченности, считает директор ИИ-платформы кадровой аналитики «КвантИнсайт» Карина Остроносова.
Исследование компании «Стахановец» показало, что на гибридный режим приходится 58% всех опозданий. Лишь 22% таких случаев совпадают с объективными данными о дорожной обстановке. При этом в пятницу утром сотрудники жалуются на заторы на 35% чаще, чем во вторник. Серьезной разницы в загруженности дорог аналитики при этом не заметили. На удаленке работники чаще ссылаются на неполадки с техникой, заботы о детях или домашних животных. Эти причины занимают свыше 40% случаев позднего выхода на связь. Мониторинг показал, что семь из десяти таких сотрудников заходили в мессенджеры примерно за час до старта рабочего дня. Однако к рабочим задачам они не приступали.
Эксперты советуют оценивать не отдельные оправдания, а повторяющиеся сценарии. Три опоздания за месяц из-за транспортных проблем еще могут говорить о сложной ситуации на дорогах. Если сотрудник приводит тот же аргумент несколько раз в неделю, руководству стоит обсудить его дисциплину, мотивацию или расписание. Похожий подход применим и к дистанционной занятости. Разовая неисправность компьютера не должна вызывать вопросов. Регулярные технические сложности по понедельникам, по мнению аналитиков, иногда указывают на трудности с возвращением к рабочему ритму после выходных.
Остроносова в беседе с «Газетой.Ru» призвала компании не сводить работу с опозданиями к штрафам. По ее словам, бизнесу важнее понять, что именно мешает человеку вовремя включаться в задачи. Если сотрудник задерживается на несколько минут, но сохраняет высокую результативность, работодателю стоит рассмотреть более удобный график. Для удаленных команд ключевыми условиями остаются понятные правила и доступная техническая поддержка.
Чтобы не опаздывать на работу, начинайте подготовку с вечера: выберите одежду, соберите сумку, зарядите телефон и заранее продумайте завтрак. Утром это сэкономит 15–20 минут и избавит от мелких решений, которые незаметно съедают время. Полезно также проверить прогноз погоды и дорожную обстановку, чтобы не столкнуться с неожиданностями уже после выхода из дома. Планируйте прибытие не ровно к началу рабочего дня, а на 10–15 минут раньше. Такой запас компенсирует задержку транспорта, пробки, очередь за кофе или поиск парковки. Если дорога часто бывает непредсказуемой, попробуйте выйти на 10 минут раньше привычного времени в течение недели и оцените, насколько спокойнее станет утро.
Не доверяйте одному будильнику: поставьте два сигнала с интервалом в несколько минут и оставляйте телефон подальше от кровати, чтобы пришлось встать. Тем, кто работает удаленно, стоит заранее включать компьютер и проверять интернет, а за 10 минут до начала дня закрывать личные дела и открывать список рабочих задач. Четкий утренний ритуал помогает быстрее переключиться в рабочий режим.
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