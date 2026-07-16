Раскрыты самые частые «отмазки» россиян при опозданиях на работу

16 июля 2026, 08:00

Пробки оказались не главной «отмазкой» россиян при опозданиях на работу

Фото: iStock/Jirapong Manustrong

Пробки нередко служат удобным объяснением опозданий, хотя реальные причины задержек могут быть связаны с планированием времени и уровнем вовлеченности, считает директор ИИ-платформы кадровой аналитики «КвантИнсайт» Карина Остроносова.