Кот в огуречной маске принес жительнице Мордовии 15 млн рублей

16 июля 2026, 07:29

Фото: iStock/Ralf Geithe

Жительница Мордовии по имени Снежана выиграла 15 миллионов рублей в моментальной лотерее. Удачу ей принес билет с изображением кота, на глазах у которого лежали огурцы. Об этом пишет РИА Новости.