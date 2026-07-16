Кот в огуречной маске принес жительнице Мордовии 15 млн рублей
Жительница Мордовии по имени Снежана выиграла 15 миллионов рублей в моментальной лотерее. Удачу ей принес билет с изображением кота, на глазах у которого лежали огурцы. Об этом пишет РИА Новости.
В пресс-службе оператора государственных лотерей уточнили, что женщина выбрала купон спонтанно. Перед покупкой она не ждала необычного события и ориентировалась лишь на дизайн: среди вариантов с котами ей понравился именно этот.
Ранее Снежана уже покупала моментальные лотерейные билеты. Тогда ей доставались небольшие суммы — от 200 до 600 рублей. Суперприз в 15 миллионов рублей стал для нее неожиданностью. Победительница считает, что ей помогает готовность участвовать в розыгрышах без сожалений о неудачных попытках.
Розыгрыш с денежными призами — это игра, в которой участники получают шанс выиграть сумму, определяемую случайным образом. Организатор заранее устанавливает правила, стоимость участия, количество призов и порядок определения победителей. В моментальных вариантах результат обычно становится известен сразу после вскрытия игрового поля.
Важно воспринимать такие развлечения как способ провести время, а не как надежный источник дохода. Шанс получить крупный приз, как правило, невелик, поэтому стоит заранее ограничивать сумму, которую не жалко потратить, и выбирать только официальных организаторов.
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