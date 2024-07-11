Аналитик Добровольский назвал признаки «раздолжнителя»-мошенника

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Бизнес-аналитик Евгений Добровольский заявил, что основным признаком того, что обещающие списать долги, являются мошенниками, — это гарантии полного списания задолженностей.
«Очень сильно недооценивается информационный ресурс, который может давать государство. Сейчас ввели упрощенную форму банкротства – от 25 тыс. рублей до миллиона можно списать через МФЦ. Это достаточно простая процедура, надо правильно доносить информацию до людей. Люди не знают, если их долг до миллиона рублей – они могут списать его бесплатно», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Добровольский.А ЦБ РФ расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов. Так, теперь банки обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции. Также финорганизации должны учитывать данные, которые поступили от сторонних организаций и свидетельствуют о махинациях.
«Ещё один новый критерий — информация о возбуждённом уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам <…> В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела», — приводят «Известия» уточнения пресс-службы регулятора.
Ранее заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский заявил, что с наступлением летнего курортного сезона повышается шанс нарваться на мошенников, прикидывающихся турагентами или туроператорами.
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