В Госдуме рассказали о мошеннических колл-центрах на Украине

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В Украине насчитывается более тысячи мошеннических колл-центров, которые атакуют россиян, передает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Немкин.
По его словам, Москва не может повлиять на их закрытие, потому что данные организации находятся под юрисдикцией других государств.
Немкин добавил, что один из старейших колл-центров, который работал несколько десятилетий, был расположен в Бердянске Запорожской области. В 2022 году сотрудники Росгвардии обнаружили там пустое помещение с компьютерным оборудованием. Анализ хранящейся информации позволил выяснить структуру организации, каналы, сценами разговоров и технологии получения данных о россиянах.
Депутат добавил, что от деятельности телефонных мошенников также страдают жители Казахстана, Польши, Чехии, Латвии и англоговорящих стран. В настоящее время в России формируется ряд мер по пресечению противоправных действий.
Ранее ФСБ потребовала от операторов связи ввести ограничения на предоставление услуг IP-телефонии для борьбы с мошенниками.
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«Каждый день из каждого такого "офиса" совершается в среднем до десяти тысяч звонков, а планы "заработка" превышают сотни тысяч долларов. Притом появились такие "колл-центры" далеко не в последние годы», – рассказал депутат.
Немкин добавил, что один из старейших колл-центров, который работал несколько десятилетий, был расположен в Бердянске Запорожской области. В 2022 году сотрудники Росгвардии обнаружили там пустое помещение с компьютерным оборудованием. Анализ хранящейся информации позволил выяснить структуру организации, каналы, сценами разговоров и технологии получения данных о россиянах.
Депутат добавил, что от деятельности телефонных мошенников также страдают жители Казахстана, Польши, Чехии, Латвии и англоговорящих стран. В настоящее время в России формируется ряд мер по пресечению противоправных действий.
Ранее ФСБ потребовала от операторов связи ввести ограничения на предоставление услуг IP-телефонии для борьбы с мошенниками.
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Александр Климов