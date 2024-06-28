Журналист изучил изнутри работу украинского мошеннического колл-центра

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Корреспондент RT изучил работу украинского центра скамеров – мошенников, которые с помощью интернет-технологий вымогают у россиян деньги. Под видом соискателя работы он откликнулся на вакансию киевского центра и узнал о новом алгоритме «разводки».
Для найма скамеров на Украине используют соцсети. Объявления о вакансиях размещают в специализированных телегпрам-каналах для трудоустройства. Такие цифровые «биржи труда» есть почти в каждом крупном городе.
Подобное объявление в одном из киевских чатов оставила пользовательница Елизавета. Работодатель обещал высокую зарплату и полный рабочий день. Под видом соискателя на объявление откликнулся корреспондент издания.
После расспросов о возрасте, образовании и опыте работы женщина пояснила, что чат-менеджеры требуются для работы «против страны-агрессора» в новом направлении под названием «ректорат».
В чём специфика этой схемы обмана, читайте в материале RT.
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Подобное объявление в одном из киевских чатов оставила пользовательница Елизавета. Работодатель обещал высокую зарплату и полный рабочий день. Под видом соискателя на объявление откликнулся корреспондент издания.
После расспросов о возрасте, образовании и опыте работы женщина пояснила, что чат-менеджеры требуются для работы «против страны-агрессора» в новом направлении под названием «ректорат».
В чём специфика этой схемы обмана, читайте в материале RT.
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Лора Луганская